Τουρκία: Συνέχιση ακραίας εθνικιστικής ρητορικής, κατά Ελλάδας και Δύσης, λόγω δημοσκοπήσεων

H βραχεία κεφαλή που εμφανίζει πλέον ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στις δημοσκοπήσεις, απέναντι στον βασικό του αντίπαλο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, θεωρείται πως είναι αποτέλεσμα της ακραίας εθνικιστικής ρητορικής του κατά της Ελλάδας. Προσδοκώντας οφέλη στην κάλπη, στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, ο Ερντογάν στοχοποιεί ταυτόχρονα ΗΠΑ -και Δύση γενικότερα- υφαίνοντας σενάρια συνομωσίας τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται με τις ώρες στα φιλοκυβερνητικά δίκτυα. Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου μετά το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, που έκανε λόγο για: «ιμπεριαλιστές που δεν χωνεύουν την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία της Τουρκίας», δείχνουν πως θα συνεχίσει να «ποντάρει» στην «κακιά» Δύση που -όπως λένε τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ- «χρησιμοποιεί» την Ελλάδα για να πλήξει την Τουρκία. Αυτά ευελπιστώντας σε εκλογικά οφέλη, που θα του εξασφαλίσουν την επανεκλογή του, ακόμη και εάν δεν καταφέρει να έχει πλειοψηφία στη βουλή. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της έγκυρης εταιρείας MetroPOLL, σε περίπτωση δεύτερου γύρου στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 η διαφορά μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου αγγίζει πλέον τη μία μονάδα υπέρ του Ερντογάν, όταν στις προηγούμενες μετρήσεις ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ερχόταν πρώτος. Συγκεκριμένα: Ταγίπ Ερντογάν: 44,9% Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 43,9% Αναποφάσιστοι: 2,8% Η παραγωγή του εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς «Tayfun», και η αμφιβόλου αποτελέσματος πρόσφατη εκτόξευση του στη Μαύρη Θάλασσα, θεωρείται επίσης πως θα ενισχύσει περεταίρω -στις επόμενες μετρήσεις- την δημοσκοπική εικόνα του Ερντογάν. Εικόνα που έχει πληγεί σοβαρά εξαιτίας της φτωχοποίησης μεγάλης μερίδας της τουρκικής κοινωνίας, λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της ανεργίας που χτυπούν «κόκκινο» τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένο πως η δημιουργία εξωτερικών «εχθρών» και η ακραία ρητορική φαίνεται να αποδίδει δημοσκοπικά, θεωρείται βέβαιο πως η τουρκική κυβέρνηση θα συνεχίσει στο ίδιο προκλητικό και φιλοπολεμικό μοτίβο κατά της Ελλάδας, με την αντιπολίτευση να εμφανίζεται «βασιλικότερη» για τους ίδιους ακριβώς ψηφοθηρικούς λόγους. Ειδήσεις σήμερα: «Πόλη φάντασμα» η Χερσώνα – Ιρανικά drones και «βρόμικες» βόμβες πριν την τελική μάχη Ο Σούνακ στο «πηδάλιο» της Βρετανίας: Οι θέσεις του, οι επικρίσεις και το «άγριο» εξάμηνο μπροστά Ηλιοφάνεια σήμερα και ο υδράργυρος στους 27 βαθμούς στην Αττική

