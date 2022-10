Τσίπρας: Η κυβέρνηση εσκεμμένα αφήνει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια στην ενέργεια «Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι κοστολογημένο, στα 5,6 δισ ευρώ» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ευθύνες στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ενέργεια και στα καταναλωτικά προϊόντα επέρριψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που έδωσε στο τηλεοπτικό δελτίο του ΣΚΑΙ. Μιλώντας για την οικονομία είπε: «Η χώρα έχει αρνητικές πρωτιές στην Ευρώπη και σε σχέση με τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και με τους χαμηλούς μισθούς. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες γιατί η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα προ φόρων στην Ευρώπη. Από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2022 έχουν παραχθεί υπερκέρδη 2,2 δισ. λέμε εμείς, η ΡΑΕ καταλόγισε 924 εκατομμύρια για τους έξι μήνες. Θα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί, είτε 600 εκ. για έξι μήνες ή με τα δικά μας στοιχεία 1,9 δις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει φορολογήσει ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής. Βλέπουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας στην ενέργεια όπως και στα καύσιμα που η κυβέρνηση δεν τα αντιμετωπίζει. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά;». Ο ίδιος απάντησε ότι «υπάρχει σχεδιασμός μίας πολιτικής που εσκεμμένα αφήνει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι «ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να βγάλει το μήνα όταν χρειάζεται δύο μισθούς για να καλύψει το ρεύμα ή μία οικογένεια με δύο μισθούς δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οικογένειες που σκέπτονται να κόψουν το φροντιστήριο για να πληρώσουν το ρεύμα». Σε ερώτηση για το που θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρήματα όταν το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ κοστίζει 12 δις απάντησε: « Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι κοστολογημένο, είναι 5,6 δισ. ευρώ, περίπου όσο και της κυβέρνησης, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία». Ειδήσεις σήμεραΤο νέο υπουργικό σχήμα του Σούνακ με το «βλέμμα» στις αγορές – Ο Τζέρεμι Χαντ παραμένει υπουργός Οικονομικών «Γκάζια» Πούτιν στους συνεργάτες του: «Θέλουμε πιο γρήγορες αποφάσεις» για την επιχείρηση στην Ουκρανία «Εκσυγχρονίζουμε το σωφρονιστικό σύστημα και τις συνθήκες για τους κρατούμενους» τόνισε ο Θεοδωρικάκος BEST OF NETWORK 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 16:53 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 14:16 25.10.2022, 15:00

