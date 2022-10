Τσίπρας: Θέμα πολιτικής νομιμοποίησης να σχηματίσει ο δεύτερος κυβέρνηση ακόμη και αν βγαίνουν τα κουκιά

Στην κάλπη της απλής αναλογικής, τις δυνητικές μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και τους παράγοντες που θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα αναφέρθηκε διεξοδικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, παραχωρώντας συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Απαντώντας αναφορικά με το ενδεχόμενο «προοδευτικής διακυβέρνησης», ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε πως θα την επιδιώξει, αν το κόμμα του έρθει πρώτο, παρότι δεν φαίνεται να κινούνται στην ίδια τροχιά το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25, με τον κ. Τσίπρα να παρατηρεί πως ο κ. Ανδρουλάκης «όταν δεν έχει την καυτή πατάτα στα χέρια του» μπορεί να λέει ότι θέλει αντίθετα με την επαύριον των εκλογών. «Υπό το βάρος της λαϊκής ετυμηγορίας», όμως, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε πως μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκες για την «προοδευτική διακυβέρνηση», λέγοντας πως «δεν θα κουβεντιάσουμε τώρα προεκλογικά το πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου», καθώς όλα τα κόμματα θα αγωνιστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στην κάλπη της απλής αναλογικής. Ερωτηθείς για τον αν θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα μια συνάντηση με τους κ. Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αν και δεν απέκλεισε το σχετικό ενδεχόμενο, υποστήριξε πως «δεν έχει ουσιαστικό νόημα» προεκλογικά, υπενθυμίζοντας ως προς τον στόχο του ότι «εγώ διεκδικώ μια κυβέρνηση των νικητών και όχι μια κυβέρνηση των ηττημένων». Κληθείς, μάλιστα, να σχολιάσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερο κόμμα, «ακόμη και αν βγαίνουν τα κουκιά, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης», όπως είπε. Αναφορικά με το προσωπικό του μέλλον στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε περίπτωση μιας εκλογικής ήττας, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι στην πολιτική «όλοι κρινόμαστε» και υπενθύμισε ότι έχει μια νωπή εκλογή τριετούς θητείας, μολονότι «το κρίσιμο αυτών των εκλογών δεν είναι αν θα χάσει ο Τσίπρας ή αν θα χάσει ο Μητσοτάκης», καθώς «να κερδίσει η κοινωνία είναι το μεγάλο στοίχημα», πρόσθεσε. Για την ακρίβεια Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα «φαινόμενα αισχροκέρδειας» τόσο στα τιμολόγια της ενέργειας, όσο και για τις ανατιμήσεις στα είδη διατροφής, προτείνοντας μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτα τα «υπερκέρδη» σε παραγωγούς και παρόχους ενέργειας. «Από το Ιούνη του 2021 ως τον Ιούλιο του 2022 έχουν παραχθεί υπερκέρδη στην πηγή ύψους 2,2 δις λέμε εμείς», όπως τόνισε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση έλλειψη διάθεσης να πατάξει την αισχροκέρδεια. Στον αντίποδα, «εδώ υπάρχει ένας συνδυαμσός μιας πολιτικής που κατά την εκτίμησή μας εσκεμμένα αφήνει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπογραμμίζοντας την ίδια ώρα την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών. Από πλευράς του, οι εντατικοί έλεγχοι, το πλαφόν στην πληγή και η φορολόγηση των κερδών συνιστούν μέρος από το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μαζί με την μείωση των έμμεσων φόρων και την αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για όλους, επικρίνοντας την κυβέρνηση για μια «διαδικασία μεγάλης αναδιανομής πλούτου στη χώρα, από την μεσαία τάξη προς κάποιους ισχυρούς». Ανησυχητική η κλιμάκωση από την Τουρκία Με νωπή την τουρκική προκλητικότητα, «είναι μια ρητορική κλιμάκωση που είναι ανησυχητική» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, αποδίδοντάς την τόσο στην εσωτερική αστάθεια της γειτονικής χώρας, όσο και στο ότι «η Τουρκία βλέπει το τελευταίο διάστημα να αφήνεται έδαφος για διεκδικήσεις», όπως είπε. Στο ίδιο πλαίσιο, εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι «δεν αξιοποιήθηκαν κάποιες σημαντικές ευκαιρίες, όπως μετά εκλογή Μπάιντεν το 2021», ενώ αναφερθείς στα εξοπλιστικά προγράμματα, χαρακτήρισε κάποια ως αναγκαία, συμπληρώνοντας, ωστόσο ότι κάποιοι εξοπλισμοί «έγιναν χωρίς να υπάρχει σχέδιο και αίτημα από πλευρά των επιτελείων μας», ανεβάζοντας το λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση, χαρακτήρισε την Τουρκία ως υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ «δε γίνεται κάθε φορά που ασκούμε κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης να λεγόμαστε τουρκόφιλοι» εξήγησε, λέγοντας πως «αυτό το εμπόριο πατριωτισμού πρέπει να σταματήσει». Ως προς το αίτημα που διατύπωσε κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, «θεωρώ ότι είναι λάθος ότι κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς «η Τουρκία πάντοτε βρίσκει κάποιους νομιμοφανείς λόγους, κάποια πατήματα για να δημιουργεί τετελεσμένα», σημείωσε. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο μεταναστευτικό Σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, ο κ. Τσίπρας έθεσε το ζήτημα και από πτυχή ασφάλειας και από την πτυχή της ανθρωπιστικής διάστασης, προβλέποντας πως «εάν η Ελλάδα αρέσκεται σε ένα ρόλο δεσμοφύλακα μιας Ευρώπης φρούριο νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ καλά ξεμπερδέματα». Ειδικά για την επέκταση του φράχτη στον ΄Εβρο, σχολίασε ότι είναι περισσότερο σύμβολο φετίχ για κάποιους, αντιτείνοντας πως «δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο μεταναστευτικό». Τοποθετούμενος για τη διαγραφή του Βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ισχυρίστηκε ότι το θέμα ήταν από καιρό γνωστό, αλλά η κυβέρνηση «σταμάτησε να κάνει τα στραβά μάτια», γιατί τι θέμα των κόκκινων δανείων έχει λάβει κοινωνικές διαστάσεις, σημειώνοντας ότι «ο κ. Πάτσης συμβολίζει τη λεηλασία του δημόσιου πλούτου από τις γαλάζιες ακρίδες». Επιπλέον, αποτίμησε ως την «μεγαλύτερη εξαπάτηση» από πλευράς της κυβέρνησης την πολιτική της για την μεσαία τάξη, καθώς, όπως είπε, «έχουμε ένα πτωχευτικό νόμο που βγάζει στο σφυρί στην πρώτη κατοικία», ενώ απάντησε για την «ακινησία» του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις ότι «βρισκόμαστε σε συνθήκες κρίσης δυστυχώς ξανά και για αυτό καλό είναι να κρατά κανείς μια πισινή». Αναλύοντας τους παράγοντες αισιοδοξίας του για την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε πρώτο κόμμα, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε ότι οι μετρήσεις, η πλειονότητά τους συστηματικά υποεκτιμά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων διαρκώς μειώνεται και η δεξαμενή των αναποφάσιστων διαρκώς αυξάνεται, τη στιγμή που η αξιωματική αντιπολίτευσης υπερέχει στα δυναμικά κοινά, δηλαδή στις ηλικίες 17-44 ετών. «Αυτοί που θα πάνε στην κάλπη, είναι αυτοί που θα κρίνουν το αποτέλεσμα», παρατήρησε, προσθέτοντας ως κρίσιμη και την παράμετρο της απόχης. Ως προς την ανανέωση των προσώπων και την «πολυφωνία» στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα» τόνισε ο κ. Τσίπρας αναφορικά με το εάν ο κομματικός μηχανισμός κρατά καθηλωμένη την αξιωματική αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. 