Φώφη Γεννηματά: Ένας χρόνος από την απώλειά της – Πώς θα ήθελε να την θυμούνται Η πολυετής, γενναία μάχη με τον καρκίνο και η πορεία της ζωής μιας γυναίκας που δεν το έβαλε ποτέ κάτω παραμένοντας στις επαλξεις μέχρι το τέλος Γιάννης Α. Πολίτης 25.10.2022, 14:39 Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την ημέρα που η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 ετών. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου όταν εισήχθη στον Ευαγγελισμό μετά την κρίση ειλεού που υπέστη. Επρόκειτο για ασθένεια του λεπτού εντέρου η οποία προβλημάτισε ιδιαίτερα τους γιατρούς. Ακολούθησαν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υποτροπή της βασικής της νόσου. Στις 12 Οκτωβρίου 2021 ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κούρσα για τις εσωκομματικές εκλογές λόγω προβλημάτων υγείας. Η ίδια εμφανιζόταν αισιόδοξη ότι και αυτή τη φορά θα βγει νικήτρια από αυτή τη δοκιμασία. Οι μέρες περνούσαν ώσπου στις 24 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι η κατάστασή της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. 25 Οκτωβρίου, 12:04 το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή που θα σταματούσε για πάντα ο χρόνος για την οικογένεια της Φώφης Γεννηματά. Ήταν η στιγμή που η «καπετάνισσα» της Δημοκρατικής παράταξης πέρασε στην αιωνιότητα. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, πάνδημης θλίψης και απέραντης οδύνης. Άπαντες αναγνώρισαν το σπάνιο ήθος, τη μεγαλειώδη δύναμη και το παράδειγμα της μαχήτριας που αφήνει ως πολύτιμη παρακαταθήκη στην παράταξή της, στην ελληνική κοινωνία και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που δίνει μάχη για τη ζωή. Ή Φώφη Γεννηματά ενταφιάστηκε δίπλα στον πατέρα της Γιώργο. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfaemjuqjt9l) Η πρώτη της μάχη το 2008 με τον καρκίνοΤο 2008, στα 43 της ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με τον καρκίνο. Κάνοντας τακτικές εξετάσεις λόγω κληρονομικού ιστορικού (από καρκίνο έφυγαν από τη ζωή τόσο η μητέρα της Κάκια όσο και ο πατέρας της Γιώργος) εντοπίστηκε καρκίνος στον δεξιό μαστό. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Αμέσως μετά ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεμόριαλ για να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Κατά το παρελθόν η κυρία Γεννηματά είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη με τον καρκίνο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα ήταν και πάλι στις επάλξεις. «Το επόμενο Σάββατο ήμουν σε ένα συνέδριο και μιλούσα από το βήμα», είχε πει στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη που είχε προβληθεί στην τηλεόραση του Alpha. Στην ίδια συνέντευξη η κυρία Γεννηματά δεν δίστασε να αναφερθεί στις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας πως οι γιατροί της έδιναν λίγες πιθανότητες. «Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά. Υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν και το σέβομαι. Εγώ δεν είμαι έτσι. Ήμουν μόλις 22 ετών όταν μου το είπαν. Δεν έγινε εύκολα. Προσπαθούσα δέκα χρόνια να μείνω έγκυος. Με πολλές αποτυχίες και αναποδιές. Αλλά πάντα στη ζωή αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Σήμερα έχω τρία παιδιά και χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς οι γονείς μου δεν πρόλαβαν να τα γνωρίσουν. Έφυγαν και με αυτόν τον καημό», ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Μιλώντας για τις σκέψεις που έκανε όταν απέκτησε τα δικά της παιδιά, η κυρία Γεννηματά τόνισε πως «είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν πώς είσαι, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην θυμάται τη μορφή σου, να μη γνωρίσει το χάδι σου. Εμείς ήμασταν πολύ μεγαλύτερες όταν χάσαμε τους γονείς μας, είχαμε προλάβει να ζήσουμε μαζί τους κι έχουμε έντονες αναμνήσεις από εκείνους. Με έπιανε τρόμος όταν σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μου, που με τόσο κόπο και προσπάθεια απέκτησα, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Είναι πολύ οδυνηρό». Για το ίδιο θέμα είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωϊνό» το καλοκαίρι του 2019. «Όταν ήμουν 22 χρονών στον πρώτο μου γάμο, μας είπαν ότι δεν θα κάνουμε παιδιά, μας το απέκλεισαν. Είπα ότι δεν το βάζω κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά και ξεκίνησα έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα που κράτησε 10 χρόνια και τελικά ήρθε η Αιμιλία στη ζωή μας και τα άλλαξε όλα. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, αρχίσαμε να ψάχνουμε την διαδικασία και τότε έμεινα έγκυος στην Αιμιλία. Ήταν η τελευταία προσπάθεια εξωσωματικής που κάναμε. Μετά, τα άλλα δύο μου παιδιά ήρθαν φυσιολογικά. Είναι από τα περίεργα που συμβαίνουν στη ζωή». «Το θέμα είναι να μπορείς να ζεις, να μη ζεις συνέχεια κάτω από τη σκιά και την αγωνία και τον φόβο. Αν ζεις με τον φόβο, αυτή δεν είναι ζωή, έχει νικηθεί στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά σου. Εγώ δεν έζησα ποτέ έτσι», δήλωσε ακόμη αναφορικά με τα όσα βίωσε δίνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Στην ίδια συνέντευξη η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ μίλησε και για την απώλεια των γονιών της, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή νικημένοι από τον καρκίνο. «Η μητέρα μου αρρώστησε πρώτη, ήταν 44 ετών, έζησε 10 χρόνια πολεμώντας τον καρκίνο, δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου να κάνει θεραπείες, ήμασταν συνέχεια στα νοσοκομεία και ενώ αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα με τη μητέρα μου, δυστυχώς στην πορεία αρρώστησε και ο πατέρας μου. 10.5.2020. Το πρώτο τηλεφώνημα που πήρα σήμερα ήταν από την αδελφή μου. “Πόσο μου λείπει”, μου λέει. 56 χρόνια πριν σαν…Posted by Fofi Gennimata on Sunday, May 10, 2020 Νομίζω ότι επηρεάστηκαν και οι δύο πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη. Τους χάσαμε μέσα σε 7 μήνες και τους δύο. Μετά από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν εγώ 44 ετών, αρρώστησα επίσης και μετά από λίγα χρόνια η αδερφή μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ, είναι όλα καλά. Η πρώτη αντίδραση όλων των ανθρώπων είναι «γιατί σε μένα;», είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά αν μείνεις σε αυτή την αντίδραση δεν θα τη βγάλεις καθαρή στο τέλος. Πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα, να φύγεις γρήγορα από αυτή τη λογική. Αν έμενα στο γιατί σε μένα, δεν θα είχα 3 παιδιά και ίσως να μη ζούσα σήμερα», είχε δηλώσει. Η κυρία Γεννηματά ποτέ δεν κρύφτηκε όσον αφορά τη μάχη της απέναντι στον καρκίνο. Μιλώντας τον Ιούλιο του 2019 στην εκπομπή του Alpha «Happy Day» σημείωσε πως «η μάχη με τον καρκίνο είναι «ένας διαρκής αγώνας, αισιοδοξία, έμαθα να βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Έλεγε η μητέρα μου «αν είναι αυτή η τελευταία μέρα της ζωής μου, θα την περάσω κλαίγοντας»; Θυμάμαι ότι ήμασταν στο Μεταξά και έκανε χημειοθεραπείες και δεν καθόταν ποτέ στο κρεβάτι ή ήμασταν μέσα στην κουζίνα με τις τραπεζοκόμες και πίναμε καφέ και κουβεντιάζαμε με τον ορό στο χέρι ή ήμασταν στη βεράντα, κοιτούσαμε τη θάλασσα και κάναμε σχέδια για το καλοκαίρι. Αυτό ήταν ένα βίωμα δικό μου που με βοήθησε πάρα πολύ στη συνέχεια και έμαθα να ζω την κάθε στιγμή, να απολαμβάνω… δεν με ενδιαφέρει η ίντριγκα… Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα από πάνω. Μία είναι η ζωή, δεν επιστρέφει, κάθε στιγμή είναι μοναδική. Θέλει πάρα πολύ αγάπη, πολύ δύναμη να μη σε πάρει από κάτω, να μη ζεις συνέχεια μέσα στην αγωνία. Ήταν πάρα πολύ σκληρές ώρες, απίστευτο σχεδόν. Διότι, όταν έχεις έναν άνθρωπο στην οικογένεια να περνάει 10 χρόνια μια τόσο δύσκολη αρρώστια, δεν φαντάζεσαι ότι θα σου συμβεί και στον πατέρα -είχαμε τη μητέρα μου 10 χρόνια άρρωστη. Δεν το χωρούσε το μυαλό μας, δεν το πιστεύαμε. Έλεγε ο πατέρας μου «θα παλέψω να κάνω πόρτα τη χαραμάδα της ελπίδας» και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ». «Μας λείπει η αγκαλιά της»: Τα λόγια καρδιάς του συζύγου και των παιδιών της Φώφης Γεννηματά – Βίντεο Ο σύζυγος της Ανδρέας Τσούνης αλλά και τα παιδιά της, Αιμιλία Ντέκα, Κατερίνα και Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης μίλησαν, στο «MEGA», για όσα τους έμαθε και συγκινούν περιγράφοντας την αγάπη, τη μαχητικότητά και την περηφάνια της. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnusn6c3272x) «Η Φώφη λείπει σε όλους μας, ήταν ένας πολύ δύσκολος χρόνος, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Δεν πιστεύω ότι ο χρόνος είναι γιατρός, μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι καλύτερα άλλα η πληγή πάντα υπάρχει. Η Φώφη είχε πολλαπλούς ρόλους και τα κατάφερνε τέλεια, ήταν ο συνδετικός κρίκος. Είχαμε πολύ δεμένη σχέση, ο ένας έδινε δύναμη στον άλλον. Στις τελευταίες της στιγμές πιο πολύ κουράγιο μας έδινε η Φώφη πάρα εμείς, πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Υπήρχαν στιγμές στεναχώριας γενικότερα, ένιωθε ότι την αδικούσαν, άλλα ήταν μαχήτρια, είχε φοβερή ψυχική δύναμη», είπε αρχικά ο Ανδρέας Τσούνης. Για την γνωριμία τους και για την στιγμή που έμαθε ότι έχει καρκίνο, ο Ανδρέας Τσούνης αποκάλυψε πως, «η Φώφη ήταν αληθινή, δεν ήταν ψεύτικη, ήταν αυτό που έβλεπε όλος ο κόσμος. Πολλοί αναγνώρισαν αρετές της Φώφης μετά το θάνατο της. Τις ήξεραν και πριν. Με την Φώφη είχαμε γνωριστεί σε ένα μπαρ, της είπα «σας έχω ψηφίσει» κι έφυγα. Πήρα το θάρρος και ξαναπήγα, αλλάξαμε τηλεφωνά & ήρθαμε πιο κοντά. Το 2008 ήρθε ο καρκίνος, δεν ξέραμε και την βαρύτητα της κατάστασης, πήγε πολύ καλά, γιατί είχε τη δύναμη και την θέληση να το νικήσει. Η Φώφη μου έλεγε «μην φοβάσαι τίποτα, όσο νικάω τον καρκίνο, δεν φοβάμαι τίποτα. Μέχρι την τελευταία ήμερα η Φώφη πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Μου το έλεγε μέχρι την τελευταία ήμερα. Αυτή ήταν η Φώφη». «Τι να της έλεγα; Να έρθει πίσω; Αυτό», συμπλήρωσε με συγκίνηση μιλώντας στο «MEGA Καλημέρα». «Η αγκαλιά της μαμάς μου λείπει» – «Για εμάς είναι η μητέρα μας, δεν έχει αόριστο αυτή η σχέση» Οι κόρες της Φώφης Γεννηματά, Αιμιλία Ντέκα, την οποία είχε αποκτήσει με τον πρώτο συζυγό της, Αλέκο Ντέκα, και η Κατερίνα Τσούνη μίλησαν με συγκινητικά λόγια για την αγαπημένη τους μητέρα. «Αυτός ο χρόνος έχει πολλές ελλείψεις, λείπει η περηφάνια που έχει η μάνα, που σε κοιτάει και σε καμαρώνει. Μου είχε στείλει ένα γράμμα ένα Πάσχα, που δεν είχα γυρίσει και στο τέλος έγραφε να κοιτάω μακριά. Επέμενε πολύ να αποκτήσει παιδιά, το πίστεψε πολύ και τα κατάφερε η μητέρα μου. Για εμάς είναι η μητέρα μας, δεν έχει αόριστο αυτή η σχέση», τόνισε η Αιμιλία Ντέκα. «Αυτός ο χρόνος χωρίς την μητέρα μου ήταν πολύ δύσκολος, η μαμά μας έμαθε να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να είμαστε δυνατοί. Η αγκαλιά της μαμάς μου λείπει, ήμουν πάντα στην αγκαλιά της» «η μητέρα μου ήταν πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά, μας στήριζε, μας έδινε συμβουλές και την είχα πρότυπο γυναίκας και μητέρας. Είχα καταλάβει ποια είναι η μαμά μου και την θαύμαζα πάρα πολύ», ανέφερε η Κατερίνα Τσούνη. Για τη σχέση μητέρας και γιου μίλησε ο γιος της αείμνηστης πολιτικού, Γιώργος Τσούνης. «Όπως σε όλα τα σπίτια, έτσι κι εμείς είχαμε, ο γιος με την μητέρα είχαμε δεμένη σχέση, με λάτρευε. Ο ένας χρόνος που λείπει από κοντά μας είναι μία περιπέτεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κατάφερε μας έζησε και την ζήσαμε, μας έμαθε και πως να αντιμετωπίσουμε το πένθος, μας δίδαξε. Ένα μήνα πριν φύγει από την ζωή, ήρθε να δούμε μία ταινία μαζί και μου δίδασκε πως πρέπει να αντιμετωπίσω μία τόσο οδυνηρή κατάσταση. Η μητέρα μου είπε ότι πρέπει να θυμάμαι ότι η ζωή είναι όμορφη και να την ζω, σαν να με προετοίμαζε». «Η μητέρα μου άφησε ένα τόσο δυνατό χαμόγελο που το κρατάς σε όλη σου τη ζωή σαν φυλακτό. Όποτε θυμάμαι την μητέρα χαμογελάω κι εγώ, σαν να την βλέπω μπροστά μου. Από την μητέρα μου αν θυμάμαι ένα πράγμα είναι το «Σ’ αγαπώ» και το χαμόγελο που το συνοδεύει», σημείωσε κλείνοντας. Από την Α’ Αθήνας στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚΣτις εκλογές του Απριλίου του 2000 η Φώφη Γεννηματά εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής στην Α’ Αθήνας. Το 2002 πήρε το χρίσμα και κατήλθε στη μάχη των νομαρχιακών εκλογών. Εκλέχθηκε υπερνομάρχης Αττικής κάτι που επανέλαβε και το 2006. Το 2007 παραιτήθηκε προκειμένου να επανέλθει στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και η Φώφη Γεννηματά αποτέλεσε μέλος της κυβέρνησης. Αρχικά ως υφυπουργός Παιδείας και στη συνέχεια αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου τοποθετήθηκε στη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Εσωτερικών. Από τον Μάρτιο του 2012 έως και τις 25 Ιουνίου 2013 ήταν η εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος. Τότε ανέλαβε τα καθήκοντα της αναπληρώτριας υπουργού Εθνικής Άμυνας στην συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ παρέμεινε πιστή στρατιώτης την ώρα που άλλοι «σύντροφοί» της πηδούσαν από το καράβι βρίσκοντας στέγη σε άλλα πολιτικά κόμματα. Τον Ιούνιο του 2015 διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχοντας ως αντιπάλους τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Κατάφερε να εκλεχθεί από τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας το 51.7% των ψήφων. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου ηγήθηκε της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην οποία συμμετείχαν η ΔΗΜΑΡ και οι Κινήσεις για τη Σοσιαλδημοκρατία. Δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 12 Νοεμβρίου εκλέχθηκε πρόεδρος του νεοσύστατου φορέα της κεντροαριστεράς επικρατώντας του Νίκου Ανδρουλάκη και στις 28 Νοεμβρίου το όνομα του φορέα κλείδωσε ως Κίνημα Αλλαγής. Στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 το ΚΙΝΑΛ απέσπασε 8,1% και 22 έδρες διπλασιάζοντας τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2015. Σε μία παλαιότερη εκ βαθέων συνέντευξή της στο Star Channel και τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα κλήθηκε να απαντήσει για το πως θα ήθελε να την θυμάται ο κόσμος όταν θα φύγει από τη ζωή. «Θα ήθελα να θυμούνται αυτά που έχω κάνει, θα ήθελα να υπάρχει ο χώρος μας πιο δυνατός απ’ ότι τον παρέλαβα και θα ήθελα να μπορώ να κοιτάζω και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και τους Έλληνες πολίτες στα μάτια, να κοιτάζω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και να ξέρω ότι αυτούς υπηρέτησα», είχε δηλώσει. Το συγκινητικό βίντεο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τον έναν χρόνο χωρίς τη Φώφη ΓεννηματάΜε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τίμησε τη μνήμη της. Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο Facebook, ξεκινά με εικόνες της Φώφης Γεννηματά με τους γονείς και την αδελφή της και ακολούθως κυριαρχεί η φωνή της, με την πρώτη φράση να είναι «τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας». Δείτε το βίντεο: Γιάννης Α. 