Ανδρέας Πάτσης: Κινδυνεύει με έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα, ακόμα και φυλάκιση δύο ετών Η παράλληλη επαγγελματική του δραστηριότητα εκτός από τα ηθικά και νομικά ζητήματα που εγείρει φαίνεται ότι παραβιάζει και τις συνταγματικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τους βουλευτές Χρήστος Μπόκας 26.10.2022, 15:53 Να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα κάλεσε ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Ιωάννης Μπούγας τον Ανδρέα Πάτση, κάτι που ο βουλευτής Γρεβενών αρνήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, στη συνάντηση που είχαν, την Τρίτη, ο κ. Μπούγας διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις του κ. Πάτση ήταν διάτρητες τον κάλεσε να παραιτηθεί. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο βουλευτής Γρεβενών δεν αποδέχθηκε το κάλεσμα του κόμματος δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος – πράγμα που προκάλεσε την άμεση διαγραφή του με εντολή του πρωθυπουργού. Έκπτωση από βουλευτικό αξίωμα Ωστόσο, ο κ. Πάτσης «κινδυνεύει» ούτως ή άλλως με έκπτωση από το βουλευτικό του αξίωμα καθώς η παράλληλη επαγγελματική του δραστηριότητα εκτός από τα ηθικά και νομικά ζητήματα που εγείρει φαίνεται ότι παραβιάζει και τις συνταγματικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τους βουλευτές. Όπως έχει αποκαλυφθεί οι εταιρείες του κ. Πάτση έχουν συνάψει συμβάσεις με ΝΠΔΔ, εταιρείες ή οργανισμούς του Δημοσίου όπως με τα ΕΛΤΑ, νοσοκομεία κλπ Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος τα καθήκοντα του βουλευτή είναι «ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα…» ενώ η παράβαση των διατάξεων συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων. Βέβαια, όπως τονίζουν νομικές πηγές η παραβίαση του άρθρου για τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των βουλευτών διαπιστώνεται μόνο με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και μόνο μετά από σχετική προσφυγή. Προσθέτουν μάλιστα πως ακόμα και αν προσφύγουν σήμερα οι συνυποψήφιοι του κ. Πάτση στα Γρεβενά η τελική δικαστική απόφαση θα εκδοθεί πιθανότατα μετά τις ερχόμενες εκλογές. Ισως, για αυτό και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ επέλεξε να διατηρήσει για τους επόμενους μήνες την έδρα του. Φυλακή τουλάχιστον 2 έτη Πέραν όμως από τις συνταγματικές πρόνοιες που ενεργοποιούνται για την περίπτωση Πάτση, ο βουλευτής Γρεβενών φαίνεται ότι θα έρθει αντιμέτωπος και με τις βαρύτατες νομικές ευθύνες που προβλέπει η νομοθεσία για την συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εξωχώριες εταιρείες. Σύμφωνα με τον νόμο 3213 του 2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών…» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα: «Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ» Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ο κ. Πάτσης εμφανίζεται αποκλειστικός μέτοχος τριών εταιρειών με έδρα την Κύπρο. Πρόκειται για τις: SIGHTGREEN LTD DAGORLIA LTD HORSELORD LTD Η υπόθεση Τσοχατζόπουλου και οι offshore του ΣΥΡΙΖΑ Να σημειωθεί ότι η καθολική απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων σε εξωχώριες εταιρείες νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2010 υπό το βάρος των αποκαλύψεων για τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Ακη Τσοχτζόπουλο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις εκείνης της ρύθμισης (σ.σ. νόμος 3849/2010 που τροποποιούσε τον αρχικό νόμο περι πόθεν έσχες 3213/2003) οι παραβάτες τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο. Ωστόσο, η αυστηρή ρύθμιση του 2010 καταργήθηκε προσωρινά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, στις 22 Μάιου 2016 ψηφίστηκε το μνημονιακό πολυνομοσχέδιο 240 άρθρων: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 178 προέβλεπε πως υπουργοί, βουλευτές και άλλοι αξιωματούχοι μπορούν να μετέχουν σε εξωχώριες εταιρίες αρκεί η έδρα τους να είναι σε «φορολογικά συνεργάσιμες» χώρες, ακόμα και αν οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από το υπουργείο Οικονομικών ως «φορολογικοί παράδεισοι», όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, τα Νησιά Κέιμαν, Τζέρσεϊ, οι Βερμούδες κ.ά. όπου τα εισοδήματα φορολογούνται από 50% εως 100% χαμηλότερα σε σχέση με το αν θα φορολογούνταν στην χώρα μας. Έδινε μάλιστα άφεση αμαρτιών σε κάποιους που ενδεχομένως δεν ήταν εως τότε «νόμιμοι» καθώς η διάταξη είχε αναδρομική ισχύ. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκαλύφθηκε τότε από το Πρώτο Θέμα προκαλώντας ισχυρό πολιτικό σεισμό με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Τσίπρα να αναγκαστεί σε αναδίπλωση καταργώντας το άρθρο 178 και επαναφέροντας το ισχυρό πλαίσιο του 2010. Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο αποκαλύπτει τι έγινε πριν βγάλουν «σηκωτό» τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ από το συνέδριο του ΚΚΚ Σύλληψη μαθητών για βανδαλισμό σε κατάληψη Γυμνασίου στα Μελίσσια Πύθωνας έφαγε ζωντανή 54χρονη στην Ινδονησία – Δείτε βίντεο Χρήστος Μπόκας 26.10.2022, 15:53 BEST OF NETWORK 26.10.2022, 13:43 26.10.2022, 15:01 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 14:38 26.10.2022, 14:40 26.10.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )