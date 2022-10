Ασημακοπούλου στο Eυρωκοινοβούλιο – Mεγαλύτερες αποζημιώσεις στην Κρήτη λόγω των φυσικών καταστροφών Σε παρέμβασή της στην αρμόδια επιτροπή, η ευρωβουλευτής της ΝΔ ζήτησε η αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να είναι μεγαλύτερη και να εκταμιευθεί άμεσα Την αύξηση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ζήτησε η Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ενώ παράλληλα κάλεσε την αρμόδια επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε εκταμίευση αποζημιώσεων για τις πρόσφατες καταστροφές που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση την Κρήτη. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ με παρέμβασή της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου συζητείται το θέμα της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ., μετά τις φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν στα κράτη-μέλη το 2021, επικρότησε αρχικά την προκαταβολή των δύο τρίτων του συνολικού ποσού που έχει δοθεί στην Ελλάδα, μετά τους ισχυρούς σεισμούς στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο του 2021. Εξέφρασε, στη συνέχεια, τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι η συζήτηση για την αποζημίωση λαμβάνει χώρα με σημαντική χρονική καθυστέρηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα ποσά στο Ταμείο Αλληλεγγύης είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί. Η κυρία Ασημακοπούλου αναφέρθηκε και στις πλημμύρες της Κρήτης ζητώντας ρητώς αυτή τη φορά, η αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μεγαλύτερη και η εκταμίευση να γίνει γρηγορότερα. «Καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δουλέψουμε τώρα είναι η ταχύτητά μας, πρέπει να δράσουμε άμεσα, πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, για να εγκρίνουμε την πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση αυτών των κονδυλίων προς τα κράτη μέλη, που τα έχουν ανάγκη» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους Η αλλόκοτη «μπηχτή» του Μάθιου Πέρι για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και επιχειρήσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ BEST OF NETWORK 26.10.2022, 17:00 26.10.2022, 16:52 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 14:38 26.10.2022, 14:40 26.10.2022, 18:02

