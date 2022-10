Δημοσκόπηση Pulse: Στις 7,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 47%

Στις 7,5 μονάδες με αναγωγή επι των εγκύρων καταγράφει την διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ η μέτρηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Skai. Η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία παρέμεινε σταθερή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο – στις 11 μονάδες. Αμετάβλητη και η παράσταση νίκης, στις 30 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι όλα τα κόμματα της Βουλής πλην ΚΚΕ εμφανίζουν απώλειες στην πρόθεση ψήφου – καθώς διαπιστώνεται μία μικρή αποσυσπείρωση μετά από το οριστικό ξεκαθάρισμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η ατμόσφαιρα δεν έχει πλέον προεκλογικά χαρακτηριστικά: η ΝΔ χάνει μία μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ μισή όπως και το ΠΑΣΟΚ. Μισή μονάδα είναι το κέρδος του ΚΚΕ, ενώ απώλεια μισής μονάδας έχουν τόσο η Ελληνική Λύση, όσο και το ΜεΡΑ25, που μένει στο 2,5% και με την αναγωγή επί των εγκύρων. Στο 70% μετρήθηκε η συσπείρωση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο 65% εμφανίζεται η συπείρωση του ΠΑΣΟΚ, ενώ αυξήθηκε κατά μία μονάδα το ποσοστό των αναποφάσιστων. Σημειώνεται ότι πάν από ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 4 στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και 7 στους δέκα ψηφοφόρους της ΝΔ επιθυμούν να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εθνικές κάλπες. Τα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα Σημαντική αποδοχή της τάξης του 41% – χωρίς να είναι πλειοψηφική – καταγράφεται στα μέτρα στήριξης για το ηλεκτρικό ρεύμα και 37% για το φυσικό αέριο.Είναι ωστόσο ενδιαφέρον ότι τα μέτρα αυτά κρίνονταΙ ως θετικά τόσο από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, όσο και τους ψηφοφόρους του Κινήματος Αλλαγής, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνον οι δύο στους δέκα τα επικροτούν. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες – ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης – δηλώνουν ότι προβληματίζονται κυρίως για τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τρόφιμα, παρότι η ανησυχία για τους λογαριασμούς έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ έχει ανέβει εντυπωσιακά για τα έξοδα του σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, αυξάνεται ο προβληματισμός για τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. H ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά Το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανησυχεί για την στάση της Τουρκίας και τα ελληνοτουρκικά – πρόκειται για ένα ποσοστό υψηλό, αλλά ελαφρά μειωμένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, καθώς έχουν λιγοστέψει το τελευταίο διάστημα οι προκλητικές δηλώσεις των Τοιύρκων αξιωματούχων, ενώ και η έξοδος του Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο μέχρι στιγμής δεν συνοδεύτηκε από ένταση.

