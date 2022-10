Εγκαίνια λουλουδάδικων της Βουλής – Μητσοτάκης: Xώρος ταυτισμένος με την ιστορική μνήμη των Αθηναίων Ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό Στα εγκαίνια του ανακαινισμένου και αναδιαμορφωμένου χώρου των «Ανθοπωλείων του Συντάγματος, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό στον αναδιαμορφωμένο χώρο, όπου διατίθενται πλέον και έργα από τη συλλογή εκδόσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι: «Σήμερα είναι μια ημέρα συμβολική της πορείας της χώρας την τελευταία δεκαετία. Το γεγονός ότι σήμερα τα γνωστά “λουλουδάδικα”, που παρέμεναν κλειστά, ξανοίγουν έπειτα από 12 χρόνια με έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Όχι μόνο ως ανθοπωλεία, ως “ανθοπρατήρια”, αλλά ως κέντρα Πολιτισμού, φιλοξενώντας τα καταπληκτικά εκθέματα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων αλλά και την πολύ πλούσια πολιτιστική και ιστορική παραγωγή του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Πράγματι είναι μια ημέρα πολύχρωμη σήμερα για την Αθήνα. Είναι μια ημέρα χαράς και πιστεύω ότι όλοι οι Αθηναίοι αλλά και οι πολυάριθμοι επισκέπτες της πόλης θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι αποκτούμε και πάλι έναν χώρο που είναι ταυτισμένος με την ιστορική μνήμη και το συλλογικό υποσυνείδητο όλων των Αθηναίων. Συγχαρητήρια, στα υπουργεία, στην ΕΤΑΔ, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα καταστήματα αυτά θα χαρούν οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πρωτεύουσάς μας». Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε: «Τα περίφημα Ανθοπωλεία της Βουλής ξανάνοιξαν. Είχαμε πει πριν από τρία χρόνια με τον κ. πρωθυπουργό ότι δεν είναι δυνατόν τα ανθοπωλεία στη βορεινή πλευρά της Βουλής να παραμένουν κλειστά, σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Βασιλίσσης Σοφίας να είναι κλειστά και στοιχειωμένα. Ήταν έτσι τουλάχιστον 12 χρόνια. Σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, την Εταιρεία Δημοσίων Ακινήτων, με το υπουργείο Πολιτισμού, ξεκινήσαμε την προσπάθεια της επανάκτησης και επανάχρησης των Ανθοπωλείων της Βουλής, ενός ιστορικού και αισθητικού τοπόσημου του κέντρου της Αθήνας. Με υπερηφάνεια και χαρά σήμερα παραδίδουμε σε χρήση τα ανθοπωλεία μας, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στο να είναι όμορφα όπως παλαιά ως “ανθοπρατήρια”, όπως τα ονομάζαν στο Διάταγμα που τα ίδρυσε το 1932, αλλά πουλάνε και άλλα “λουλούδια”, άλλα “άνθη”. Γιατί άνθη Πολιτισμού είναι τα βιβλία του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, άνθη Πολιτισμού είναι τα αντίγραφα των αρχαίων έργων Τέχνης που εκθέτει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεννόηση και την συνεργασία που είχαμε με την ΕΤΑΔ και το υπουργείο Πολιτισμού ώστε μια περίοδος “στοιχειώματος” και “κλεισίματος”, σήμερα να λάβει χαρμόσυνο πέρας. Τα λουλούδια είναι στην αρχή και στο τέλος αυτής της διαδρομής. Θυμίζουν την παράδοση και θυμίζουν την προοπτική». Μάλιστα ο κ. Τασούλας θυμήθηκε «ότι πριν τρία χρόνια περπατώντας με τον πρωθυπουργό μπροστά από κλειστά τότε ανθοπωλεία, ο κ. Μητσοτάκης μου ζήτησε αυτό το “στοίχειωμα” να τελειώσει. Σήμερα, κ. πρωθυπουργέ, αυτό το “στοίχειωμα” τελείωσε». Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο αποκαλύπτει τι έγινε πριν βγάλουν «σηκωτό» τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ από το συνέδριο του ΚΚΚ Ηνωμένο Βασίλειο: Πώς το Παλάτι σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον Χάρι και τον Άντριου με την Άννα και τον Έντουαρντ Καλάθι του νοικοκυριού: Κατατέθηκε η τροπολογία – Θα ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 BEST OF NETWORK 26.10.2022, 11:00 26.10.2022, 11:55 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 09:23 26.10.2022, 09:24 25.10.2022, 20:30

