Επισπεύδει τον έλεγχο στις δηλώσεις Πάτση η Επιτροπή Πόθεν Έσχες Τι λέει η ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής Αθανάσιου Μπούρα Σε επίσπευση του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ Ανδρέα Πάτση προχωρά η αρμόδια επιτροπή της Βουλής σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Θανάση Μπούρα. Είχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την Επιτροπή για πλημμελή έλεγχο υποστηρίζοντας πως δεν εντόπισε την ύπαρξη τριών εταιρειών με έδρα την Κύπρο αν και ο κ. Πάτσης τις δήλωνε κανονικά στα «πόθεν έσχες» του. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει καθολική απαγόρευση συμμετοχής υπουργών και βουλευτών σε εταιρείες με έδρα χώρα του εξωτερικού. Η παραβίαση μάλιστα των σχετικών διατάξεων επιφέρει φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φθάσει τις 500 χιλ ευρώ. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του κ. Μπούρα αναφέρει μεταξύ άλλων πως είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος στο «πόθεν έσχες» έτους 2020 και χρήσης 2019 του κ. Πάτση μετα από καταγγελία. Ο ορκωτός λογιστής – σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα – εντόπισε «ανακρίβειες στην καταγραφή των συμμετοχών του (σ.σ. κ. Πάτση) και μη δηλωθείσα επένδυση, οι οποίες συμπληρώθηκαν καθώς προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του» ενώ υπογραμμίζει ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή «κατόπιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση». Παράλληλά, σημειώνει πως «Δεδομένης της ύπαρξης παραλείψεων εκ μέρους του και στις επόμενες δηλώσεις του που βρίσκονται τώρα υπό έλεγχο (χρήση 2020) ο έλεγχος του περιεχόμενου των δηλώσεων του συνεχίζεται και ήδη μετά από εντολή του προέδρου της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης επισπεύδεται». Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σύμφωνα με το νόμο ο έλεγχος είναι διαρκής και μπορεί να παρατείνεται κάθε φορά που προκύπτουν νεώτερα στοιχεία. Εν προκειμένω, κατά τον έλεγχο του συγκεκριμένου υπόχρεου, μετά από καταγγελία για τη χρήση του έτους 2019, εντοπίστηκαν από τον αρμόδιο ορκωτό λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο στη δήλωση ανακρίβειες στην καταγραφή των συμμετοχών του και μη δηλωθείσα επένδυση, οι οποίες συμπληρώθηκαν καθώς προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση. Δεδομένης ωστόσο της ύπαρξης παραλείψεων εκ μέρους του και στις επόμενες δηλώσεις του που βρίσκονται τώρα υπό έλεγχο (χρήση 2020) ο έλεγχος του περιεχόμενου των δηλώσεων του συνεχίζεται και ήδη μετά από εντολή του προέδρου της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης επισπεύδεται. Επί του αναλυτικού πορίσματος θα συνεδριάσει άμεσα η επιτροπή και θα αποφανθεί σχετικά». Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Άσκηση πυρηνικής ετοιμότητας με βαλλιστικoύς πυραύλους υπό το βλέμμα του Πούτιν Αρνήθηκε να παραδώσει την έδρα του ο Πάτσης – Αντιμέτωπος με φυλάκιση δύο ετών για τις off shore Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους BEST OF NETWORK 26.10.2022, 13:43 26.10.2022, 15:01 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 14:38 26.10.2022, 14:40 26.10.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )