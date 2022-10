Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους

Στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί και εφαρμόζονται αλλά και στα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα διαμηνύοντας ότι «έχουμε τη διάθέση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπό στην κοινωνία στηρίζοντας ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους πολίτες» αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο Έχει σημασία να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση του προγραμματισμού μας ειδικά στην δευτερογενή διαδικασία όσων πρέπει να γίνονται δηλαδή μετά την κατάθεση των νομοσχεδίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο ότι εντός του Νοεμβρίου θα εφαρμοστούν οριστικά τα μέτρα που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους και από τις αρχές του 2023 η αύξηση των αποδοχών στους γιατρούς του ΕΣΥ αλλά και οι ρυθμίσεις για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων «Είμαστε σε θέση να δρομολογήσουμε τα μέτρα αυτά επειδή η οικονομία πήγε καλύτερα του αναμενομένου επειδή δημιουργήσαμε με συνετό τρόπο δημοσιονομικό χώρο αλλά θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους για 2022 και 2023» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός. Αποδεικνύουμε όμως στην πράξη ότι έχουμε την επιθυμία και την δυνατότητα να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης με τρόπο δίκαιο στην κοινωνία και ιδιαίτερα στηρίζοντας τους πιο αδύναμους πολίτες, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα Σπίτι μου και ειδικότερα στα στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους για τους νέους που προβλέπεται στο εν λόγω πρόγραμμα «Το υπουργείο Εργασίας έχει αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιεί τα χρονοδιάγραμματα όπως έχει αποδείξει και με την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων» είπε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνει: -Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκη σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 -Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για τα οικονομικά ζητήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Eνημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη για τον μηχανισμό εξορθολογισμού αρμοδιοτήτων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης -Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου για τη στεγαστική πολιτική -Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση των βασικών Κωδίκων με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες -Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου για την οργάνωση των σχέσεων Κράτους και Πολίτη (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) -Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, β) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου Θριάσιου Πεδίου», γ) Ερανιστικό νομοσχέδιο. Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο αποκαλύπτει τι έγινε πριν βγάλουν «σηκωτό» τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ από το συνέδριο του ΚΚΚ Σύλληψη μαθητών για βανδαλισμό σε κατάληψη Γυμνασίου στα Μελίσσια Πύθωνας έφαγε ζωντανή 54χρονη στην Ινδονησία – Δείτε βίντεο

