Μητσοτάκης για Κολωνό: Είναι ντροπή για όσους βάζουν πολιτικό πρόσημο σε τέτοιες ανατριχιαστικές υποθέσεις «Όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν, θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και ειδικότερα για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό μίλησε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα εξαπέλυσε τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς, ωστόσο, να τον κατονομάζει επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι βάζουν πολιτικό πρόσημο σε ανατριχιαστικές πράξεις. «Θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερθώ σύντομα σε ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει και πάλι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η επικαιρότητα δυστυχώς επιβάλει τη διαρκή επιφυλακή μας. Και αναφέρομαι στα τραγικά περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός. «Είναι μία μάστιγα της εποχής, είναι εγκλήματα αποτρόπαια τα οποία κινούνται στα υπόγεια της κοινωνίας, όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εξιχνιάζονται πια από την Αστυνομία. Αναδεικνύεται πλήρως η σοκαριστική τους διάσταση, σε απόλυτη συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα. Όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν, θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Και όλο αυτό -θα το πω όπως το αισθάνομαι- σε πείσμα όσων χυδαίων βάζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατριχιαστικές πράξεις. Είναι απλά ντροπή αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες εβδομάδες», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. «Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι εκείνοι που σήμερα υπαινίσσονται ευθύνες του «συστήματος», ήταν οι ίδιοι «σύστημα» για 4,5 χρόνια, χθες. Δεν εντόπισαν καν τον κίνδυνο. Αντίθετα, μειώθηκαν και οι ποινές για τέτοια απεχθή αδικήματα. Τώρα, όμως, είναι πολύ σημαντικό ότι το απόστημα πια έχει σπάσει. Αυτές οι σπείρες της φρίκης εξαρθρώνονται. Η τιμωρία είναι πλέον όσο σκληρή μας επιτρέπει ο νόμος. Άρα, το πιο σημαντικό είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες για τις τραυματισμένες ψυχές όσων παιδιών πέφτουν θύματα τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων», υπογράμμισε ακόμη ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια τόνισε πως «θέλω να θυμίσω ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της κακοποίησης των παιδιών. Το κάναμε πριν έρθει στην επικαιρότητα το φρικιαστικό περιστατικό στον Κολωνό. Ένα σχέδιο με οριζόντιες πολιτικές 12 Υπουργείων, με κάθετη εφαρμογή, με τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης». «Έχουμε εντοπίσει πια πού είναι οι δυσκολίες, η γραφειοκρατία η οποία συχνά μπλοκάρει τον συντονισμό. Πολλές φορές λείπει εξειδικευμένο προσωπικό, λείπει η εγρήγορση ώστε σε μία οικογένεια με δυσκολίες να εξετάζονται και άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα, απουσιάζει ένα ενιαίο πρωτόκολλο δράσης. Όλα αυτά έχουν εντοπιστεί από το Εθνικό Σχέδιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να το παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα και θα ζητήσω πραγματικά τη στήριξη όλων των κομμάτων. Είναι μία εθνική προτεραιότητα. Πραγματικά, ειδικά σε αυτό το θέμα δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Έχουν γίνει πράγματα σε αυτόν τον τομέα: έχουμε περισσότερους ψυχολόγους, περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε περισσότερες δομές. Πολύ σημαντικό: διδάσκεται πια η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία μας, τα θέματα της ανεκτικότητας, των συμπεριφορών έχουν ενταχθεί πια στο πρόγραμμά μας, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά με έναν πιο συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

