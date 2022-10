Μητσοτάκης – Σολτς: Στην Ακρόπολη το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης θα μεταβούν αύριο, Πέμπτη, το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα. Στις 11:00 ο πρωθυπουργός θα υποδεχτεί τον Γερμανό καγκελάριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους και συγκεκριμένα στις 12:00 το μεσημέρι οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις προς τον Τύπο και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή των δύο αντιπροσωπειών. Τετ α τετ με μενού τους εξοπλισμούς, τα ενεργειακά αλλά και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο Σύμφωνα με την Deutsche Welle το ταξίδι αυτό είναι πολυαναμενόμενο από ελληνικής πλευράς, αλλά βρίσκεται ψηλά και στη γερμανική ατζέντα εδώ και καιρό. Πλέον, τα χρόνια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και της επιβεβλημένης λιτότητας ανήκουν στην ιστορία, ωστόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί στην ανατολική Μεσόγειο, με καθημερινές πλέον τις «απειλές» και «μη φιλικές» δηλώσεις (κατά τη φρασεολογία των γερμανικών κυβερνητικών ενημερώσεων) εκ μέρους της τουρκικής ηγεσίας, καθιστούν αναγκαία την επιβεβαίωση των αγαστών ελληνογερμανικών σχέσεων, μακριά από τις σκιές του παρελθόντος. Τι θα συζητηθεί Δεν είναι κρυφό ότι για τη γερμανική κυβέρνηση η σημασία της ιδιότυπης ανταλλαγής αρμάτων μάχης (40 γερμανικά Marder για την Ελλάδα και 40 ελληνικά, σοβιετικού τύπου παλαιά BMP-1 για την Ουκρανία) είναι μεγάλη. Με τις συμφωνίες «Ringtausch», τις οποίες εδώ και μήνες δρομολογεί η γερμανική κυβέρνηση με την Ελλάδα και χώρες της ανατολικής Ευρώπης -π.χ. Τσεχία ή Πολωνία- προσπαθεί να υλοποιήσει την υπόσχεσή της για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας επί του πεδίου με άρματα μάχης. Μόνο που δεν θέλει να τα στείλει η ίδια απευθείας στην Ουκρανία, για να μην γίνει «εμπόλεμο μέρος», αλλά μέσω τρίτων χωρών, οι οποίες με τη σειρά τους φαίνεται να επωφελούνται από την αναβάθμιση των εξοπλιστικών τους δυνατοτήτων. Στην περίπτωση πάντως της ανταλλαγής με την Ελλάδα, καταγράφεται έντονη κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, οι ανακοινώσεις από γερμανικής και ελληνικής πλευράς διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Welt, ο γερμανικός εξοπλιστικός κολοσσός KMW σχεδιάζει επιπρόσθετα συνεργασία επί ελληνικού εδάφους με τον όμιλο «Μυτιληναίος», στο πλαίσιο της παραγωγής υπερσύγχρονων τεθωρακισμένων Leopard 2. Για όλα αυτά αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακός κόμβος Από εκεί και πέρα, έντονο είναι το γερμανικό ενδιαφέρον για τις ενεργειακές προοπτικές που προσφέρει πλέον δυναμικά η Ελλάδα στον τομέα της παραγωγής ανανέωσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον τομέα της αποθήκευσης και μεταφοράς άλλων πηγών ενέργειας, όπως υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Όσο για τα ελληνοτουρκικά, αν και και η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει φειδωλή σε δηλώσεις, εντούτοις τα μηνύματα που στέλντονται εδώ και καιρό από το Βερολίνο είναι μεν υπέρ της Ελλάδας και της εδαφικής της ακεραιότητας στο Αιγαίο, αλλά οπωσδήποτε προσεκτικά. Άλλωστε, τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία αποτελούν και ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Σε ένα τέτοιο σύνθετο πλαίσιο και με μεγάλη την ανάγκη για θετικά μηνύματα αρραγούς συνεργασίας, θα συζητηθεί άραγε και το μεγάλο «αγκάθι» της διαχείρισης του προσφυγικού, στη σκιά των καθημερινών πλέον αναφορών στα γερμανικά ΜΜΕ για σκιώδεις πρακτικές βίας και παράνομων επαναπροωθήσεων στα ελληνοτουρκικά σύνορα; Θα ζητηθούν επίσης από την άλλη πλευρά «εξηγήσεις» για το ζήτημα της πώλησης γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία; Ή ισχύει ακόμη η γερμανική απάντηση «pacta sunt servanda» για συμφωνίες που έχουν συνομολογηθεί στο παρελθόν; Αυτά τα ερωτήματα θέτει η Deutsche Welle, δίχως ωστόσο και να τα απαντ’α. Και, τέλος θα τεθεί εκ νέου, όπως και το καλοκαίρι στην Αθήνα από τον Νίκο Δένδια προς την Αναλένα Μπέρμποκ, το ζήτημα των ελληνικών αξιώσεων για τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την καταστροφική επέλαση της Βέρμαχτ; Ή δεν είναι κατάλληλη η περίσταση; Πάντως, γερμανικές πηγές εκτιμούν ότι, ακόμη κι αν η νυν πολωνική κυβέρνηση του υπερσυντηρητικού PiS μπορεί να επιδιώκει μια σύμπλευση με την Ελλάδα στο πεδίο της νομικής διεκδίκησης πολεμικών αποζημιώσεων, η Αθήνα φαίνεται για την ώρα να έχει άλλες, πιο επείγουσες προτεραιότητες για να διεκδικήσει κάτι τέτοιο και μάλιστα μαζί με την Πολωνία: Τη διαχείριση των συνεπειών του μεγάλου πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία, την οικονομικοπολιτική σταθερότητα και την αποφυγή μιας επικίνδυνης ανάφλεξης στα ανοιχτά του Αιγαίου Πελάγους. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους Η αλλόκοτη «μπηχτή» του Μάθιου Πέρι για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και επιχειρήσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

