«Οργάνωση των σχέσεων Κράτους – πολίτη»: Ποιοι είναι οι τρεις στόχοι του σχεδίου νόμου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό Το εν λόγω νομοσχέδιο αναβαθμίζει τη λειτουργία του Δημοσίου – Το σχέδιο νόμου «Οργάνωση των σχέσεων Κράτους – πολίτη», το οποίο θα λειτουργήσει ως οδηγός τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας σημαντικά τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης από τους υπουργούς Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Το σχέδιο υλοποιήθηκε από νομοπαρασκευαστική ομάδα που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Βιβής Χαραλαμπογιάννη. Το σχέδιο νόμου έχει τους εξής στόχους: την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό βασικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με τη Διοίκηση, τη δημιουργία σταθερού συστήματος διοικητικών διαδικασιών για τη διαρκή αξιολόγηση και απλούστευσή τους, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου και την αποσαφήνιση εννοιών της εσωτερικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τις διοικητικές διαδικασίες. Για τους σκοπούς αυτούς, το σχέδιο νόμου αναμορφώνει και εκσυγχρονίζει τον ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), αναβαθμίζοντας την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, εισάγονται διατάξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι το Δημόσιο θα λειτουργεί με ενιαίο και ταχύτερο τρόπο, τόσο στις ψηφιακές υπηρεσίες του, όσο και στα σημεία φυσικής επαφής με τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης θα εξυπηρετείται πιο εύκολα, με συγκεκριμένες, απλούστερες και συντομότερες διαδικασίες, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία καθώς καθιερώνεται η διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον από τις Δημοτικές Αρχές. Παράλληλα, το νέο σχέδιο νόμου επαναρυθμίζει τις διοικητικές διαδικασίες με βάση νέα εργαλεία που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, δηλαδή το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος», το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις για τη μετάβαση του κράτους στην ψηφιακή εποχή, το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και τις νέες προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους Η αλλόκοτη «μπηχτή» του Μάθιου Πέρι για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και επιχειρήσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ BEST OF NETWORK 26.10.2022, 17:00 26.10.2022, 16:52 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 14:38 26.10.2022, 14:40 26.10.2022, 18:02

