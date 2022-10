Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την πρωτιά, διαμηνύει ο Τσίπρας – Διαφορά 8,7% υπέρ της ΝΔ δίνει νέο γκάλοπ της MARC «Θέμα πολιτικής νομιμοποίησης να σχηματίσει ο δεύτερος κυβέρνηση ακόμη και αν βγαίνουν τα κουκιά», είπε ο Αλέξης Τσίπρας Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανατρέψει τη διαφορά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις από τη ΝΔ και να κερδίσει τις εκλογές, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ και «απαντώντας» έτσι εμμέσως στο νέο γκάλοπ της MARC, που δημοσιοποιούσε την ίδια ώρα ο ΑΝΤ1 και κατέγραφε σταθερό προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος με 8,7%. Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ο κ. Τσίπρας, τόνισε ότι εάν το κόμμα του είναι πρώτο στις εκλογές θα επιδιώξει κυβερνητική συνεργασία, πρωτίστως με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αλλά ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερος, τότε υπάρχει θέμα ηθικής νομιμοποίησης για συγκρότηση κυβέρνησης. Μία θέση που διατύπωσε για πρώτη φορά στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν», ενώ για τη στάση του ΠΑΣΟΚ είπε με νόημα πως ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί τώρα να μην απαντά με σαφήνεια τι προτίθεται να κάνει, αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και πάρει την «καυτή πατάτα» στο χέρι, θα πρέπει να απαντήσει για τις συνεργασίες. Υπερασπιζόμενος για μία ακόμα φορά τις κυβερνήσεις συνεργασίας και αφού επικαλέστηκε παραδείγματα από άλλες χώρες, αναρωτήθηκε με νόημα «εάν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας θα είχαμε το όνειδος των υποκλοπών;». Όσο για την αισιοδοξία του σχετικά με το στόχο κατάκτηση της πρωτιάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι οι μετρήσεις δείχνουν μια διαφορά υπέρ της ΝΔ διαρκώς μειούμενη, αλλά και μια δεξαμενή αναποφάσιστων διαρκώς διογκούμενη, όπως διογκούμενη είναι και η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή του, όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο νεανικό κοινό ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις πρώτο κόμμα, τότε το κόμμα του μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Πάντως, η νέα μέτρηση της MARC, δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στους συσχετισμούς, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 32,4% (από 32,8%), ο ΣΥΡΙΖΑ 23,7% (από 24,1%), το ΠΑΣΟΚ 11,2% (από 11,4%), το ΚΚΕ 5,2% (από 5,4%), η Ελληνική Λύση 4,4% (από 4,1%) και το ΜέΡΑ25 3,1% (από 2,8%). Το 48,9% αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση ενώ αρνητικά την κρίνει το 49,7% των ερωτηθέντων. Στην αξιολόγηση για τον ΣΥΡΙΖΑ το 74,2% κρίνει αρνητικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 50,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 35,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 35%. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnv8k4o2nf3l) Επίθεση Τσίπρα για Πάτση, ενέργεια, ακρίβεια Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε με σφοδρότητα την κυβέρνηση για την ακρίβεια, την πολιτική της στην ενέργεια, αλλά και την υπόθεση με τον βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση, ο οποίος διαγράφηκε από τη ΝΔ επειδή είχε εταιρίες που διαχειριζόταν κόκκινα δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων, αλλά και για αποκόμιση τεράστιων ποσών από τα ΕΛΤΑ έναντι νομικών υπηρεσιών που παρείχε το γραφείο του στον οργανισμό. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «ο κ. Πάτσης συμβολίζει τη γαλάζια λεηλασία, έχουν πέσει σαν τις ακρίδες… έχουμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που λειτουργούν ως τρωκτικά». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnv8ewx82sq9) Σχολιάζοντας τη δράση του διαγραφέντος από τη ΝΔ βουλευτή, είπε ότι «είχε συστήσει εισπρακτική εταιρεία που ανήκει στα λεγόμενα «κοράκια», είχε απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ και όλα αυτά ήταν γνωστά και δημοσιοποιημένα. Μαζεύονται πολλά: Πάτσης, Μαραβέγιας, Νικολάου, Κοντολέων… Είναι πάρα πολλά». Και πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν να έχουμε πτωχευτικό νόμο που δεν προστατεύει την κατοικία; Υπήρχε όταν είχαμε την Τρόικα. Τώρα βγαίνουν τα σπίτια του κόσμου στο σφυρί». Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «υπάρχει σχεδιασμός μίας πολιτικής που εσκεμμένα αφήνει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια» και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση «δεν θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα». Σημείωσε πως «η χώρα έχει αρνητικές πρωτιές σε όλη την Ευρώπη, σε σχέση με τους μισθούς, την αισχροκέρδεια και τον πληθωρισμό, ο πολίτης χρειάζεται δύο μισθούς για να καλύψει τις αυξήσεις στο ρεύμα. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες γιατί η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα προ φόρων στην Ευρώπη. Βλέπουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας στην ενέργεια όπως και στα καύσιμα που η κυβέρνηση δεν τα αντιμετωπίζει. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά;». «Οι πλούσιοι στη χώρα μας ίσως περνάνε καλά, αλλά οι μεσαία τάξη γίνεται πλέον φτωχή» είπε ο κ. Τσίπρας. Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά εκτίμησε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε μια ρητορική κλιμάκωσης από την Άγκυρα, που είναι ανησυχητική και σημείωσε ότι ίσως ο Ερντογάν διαβλέπει ότι η Ελλάδα αφήνει έδαφος για να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κατά την προσέγγιση του κ. Τσίπρα, «κακώς ο κ. Μητσοτάκης εστίασε μόνο στην πολιτική των εξοπλισμών, χρειάζονται κινήσεις σε όλα τα πεδία της εξωτερικής πολιτικής». Όπως σημείωσε «το μεγάλο ερώτημα είναι με ποια πολιτική θα πορευτεί η Ελλάδα απέναντι στον Ερντογάν ή κάποιον άλλο. Η Τουρκία είναι υπολογίσιμη δύναμη». Αντέδρασε πάντως έντονα στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για τη στάση της αντιπολίτευσης και τα περί φιλοτουρκικών δηλώσεων. «Κάθε φορά που ασκούμε κριτική απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η κυβέρνηση θεωρεί ότι ευνοεί τον Ερντογάν. Είμαστε όλοι ενωμένοι, απέναντι στην Τουρκία» ξεκαθάρισε. Ειδήσεις σήμερα: Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης «Δεν έτρεχα, δεν ήπια, δεν κατάλαβα ότι παρέσυρα κάποιον», λέει ο Ρομά που σκότωσε τη 15χρονη Σέβομαι τους ευρωπαϊκούς κανόνες αλλά έχουμε απαιτήσεις από τις Βρυξέλλες, λέει η Μελόνι BEST OF NETWORK 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 16:53 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 22:18 25.10.2022, 15:00

