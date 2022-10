Πάτσης: Το παρασκήνιο της διαγραφής – «Δεν ήξερα για το ασυμβίβαστο», λέει

Ολόσωστη χαρακτήρισε την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ανδρέας Πάτσης στον απόηχο των καταγγελιών σε βάρος του για επιχειρηματικές δραστηριότητες με εξαγορά κόκκινων δανείων και υπέρογκες αμοιβές από τα ΕΛΤΑ, προβαίνοντας σε απίστευτες δικαιολογίες για τη δράση του. «Στην πολιτική, πρώτα καταδικάζεσαι και μετά δίνεις εξηγήσεις, αντίθετα από την Δικαιοσύνη την οποία υπηρετώ. Αυτό κατάλαβα και έμαθα, διότι δεν είμαι θιασώτης της πολιτικής με την έννοια του επαγγελματία πολιτικού», είπε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnvmfk5pj5gx) Για την διαγραφή του, ο κ. Πάτσης είπε ότι «η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν ολόσωστη», συμπληρώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να “χτίσει” μια νοσηρή ατζέντα, ενώ ο Πρωθυπουργός δίνει τις μάχες του» σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο». Επεσήμανε πάντως πως «η δραστηριότητα μου είναι γνωστή, δεν ήρθα ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζετε ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτια του; Μόνο το κόμμα μου το ήξερε; Όλη η Ελλάδα ήξερε την δράση μου». «Όταν όλες αυτές οι ξένες εταιρείες δημοσιοποιήθηκαν, κανείς δεν είπε στον νέο δικηγόρο ότι υπάρχει κάτι παράνομο. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα πως υπήρχε τέτοιο πρόβλημα», είπε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, για το ασυμβίβαστο που υπάρχει για έναν βουλευτή και την συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία. Για τις εταιρείες διαχείρισης οφειλών δανειοληπτών που κατέχει και τις άλλες επαγγελματικές σχέσεις του νομικού γραφείου του με οργανισμούς του Δημοσίου, όπως τα ΕΛΤΑ και Νοσοκομεία, ο κ. Πάτσης δέχθηκε «βροχή ερωτημάτων». «Ο “Πλάτωνας” είναι ελληνική εταιρεία, πώς δεν έχει παρουσία εδώ στην Ελλάδα; Δεν ήταν ούτε κεραυνός εν αιθρία ούτε ανακάλυψε κανείς την Αμερική. Μετά το πρώτο πόθεν έσχες μου ως βουλευτής, έγινε καταγγελία, έγινε έρευνα για 8 μήνες και βγήκε πόρισμά και προέκυψε πως όλες οι εταιρείες είναι νόμιμες. Όλοι γνώριζαν την δράση μου», είπε ο κ. Πάτσης, λέγοντας πως είναι «άλλο το παράνομο και άλλο το παράλογο, άλλο το λάθος και άλλο το εσκεμμένο λάθος». Συνεχίζοντας απάντησε πως «Η πρώτη καταγγελία ήταν για μια τράπεζα και για συμμετοχή σε μια εξωχώρια εταιρεία. Ήταν δική μου η εξωχώρια εταιρεία. Αυτό ελέγχθηκε από την Βουλή. Κανένας δεν μου είπε ότι αυτό ήταν παράνομο. Το πόρισμα της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής έβγαλε πόρισμα απαλλακτικό για μένα, μετά από την έρευνα από ελεγκτική εταιρεία» και συμπλήρωσε «αν το μεμπτό στην πολιτική μου διαδρομή είναι πως αυτές οι εταιρείες είναι δικές μου και θα έπρεπε να τις μεταβιβάσω στα παιδιά μου, ας είναι…». «Δικηγόρος είμαι, αλλά δεν ασχολούμαι με τα πάντα και δεν γνωρίζω τα πάντα. Από την ώρα που έγινα βουλευτής και έγινε έλεγχος, ουδείς με πήρε ένα τηλέφωνο να πεις “ξέρεις κάτι, αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι”», υποστήριξε ο Ανδρέας Πάτσης. Αναφορικά με την εταιρεία διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών, ο κ. Πάτσης είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως όλα έγιναν νόμιμα, λέγοντας «υπήρξα συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς για πολλά χρόνια. Το 2010 η Τράπεζα αποφάσισε ένα κομμάτι αποσβεσθέντων δανείων, διαγραμμένων δανείων, που δεν μπορούσε να εισπράξει η τράπεζα, παρά όλες τις προσπάθειες που έκανε, να το πουλήσει. Η Τράπεζα μου ζήτησε να φτιάξω μια εταιρεία για να αγοράσω δάνεια και χρέη από πιστωτικές κάρτες, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά μου δόθηκαν ως δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή είναι η μία και μοναδική συναλλαγή που έκανε αυτή η εταιρεία. Αυτή η εταιρεία είχε μια οδηγία, να μπει σε διαδικασία τηλεφωνικής όχλησης, σε ενημέρωση των ανθρώπων αυτών, να κάνει μια προσφορά για μείωση του ποσού κατά 60% και πάνω και αν υπήρχε κάποια εξόφληση, μπορούσαν να πάρουν και απόδειξη εξόφλησης του δανείου οι άνθρωποι». Ο Ανδρέας Πάτσης αρνήθηκε πως έχουν γίνει από την εταιρεία του πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω οφειλών, επιμένοντας πως «επιστολές στέλνονταν στους οφειλέτες, εξώδικα δεν μπορούσαν να σταλούν, εξώδικα είχε στείλει ήδη η Τράπεζα». «Για την συνεργασία μου με τα ΕΛΤΑ έγινε ερώτηση στην Βουλή πριν από 10 μήνες. Τώρα έγινε θέμα για αυτό; Κάκιστα παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ. Ο άνθρωπος για λόγους ευθιξίας παραιτήθηκε. Η συνεργασία μου με τα ΕΛΤΑ ξεκίνησε το 2020, βγήκε και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν είναι κρυφό. Η συμφωνία των ΕΛΤΑ είναι με μεγάλη δικηγορική εταιρεία του εξωτερικού, που εκπροσωπεί το γραφείο μου», απάντησε ο Ανδρέας Πέτσης σε σχετική ερώτηση. Συνέχισε λέγοντας «συμβάσεις δεν έχει υπογράψει το γραφείο μου με κανένα νοσοκομείο. Προβλέπεται όμως πουθενά αναστολή του δικηγορικού επαγγέλματος; Ότι παρείχα τις νομικές μου υπηρεσίες σε οργανισμούς, όπως τα ΕΛΤΑ ήταν κάτι νόμιμο, όπως νόμιμο είναι και πως έχω τρεις εταιρείες με έδρα στην Κύπρο». Σχετικά με το ύψος της αμοιβής του από τα ΕΛΤΑ, που όπως είπε αποτέλεσμα συμφωνίας, ο κ. Πάτσης υποστήριξε πως οι 800.000 ευρώ αποδόθηκαν απευθείας στην ξένη εταιρεία την οποία εκπροσωπούσε στην Ελλάδα, για αυτήν και για άλλες υποθέσεις, λέγοντας πως η δική του αμοιβή είναι αποτέλεσμα διμερούς συμφωνίας με την ξένη εταιρεία και ότι από την συμφωνία με τα ΕΛΤΑ το ποσό που εκείνος εισέπραξε ήταν μικρότερο από τις 180.000 ευρώ που αναφέρονται σε καταγγελίες και δημοσιεύματα. Το παρασκήνιο της διαγραφής Λίγο μετά τον χθεσινό πρωινό καφέ, στο Μέγαρο Μαξίμου τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα: ο βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης βάδιζε τον δρόμο της διαγραφής. Οι αποκαλύψεις γύρω από τη δραστηριότητά του με εξαγορά κόκκινων δανείων αξίας 63 εκατομμυρίων ευρώ με κάτι περισσότερο από 4 εκατ. ευρώ που ήταν ασαφές από πού προέρχονταν, αλλά και οι αποκαλύψεις ότι ήταν μέτοχος σε εταιρίες εκτός Ελλάδος, κάτι που απαγορεύεται για βουλευτές, ήταν οι σταγόνα που ξεχείλισαν το ποτήρι. Εντός του πρωινού καφέ, δεν ειπώθηκαν πολλά πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι άμεσης προτεραιότητας να κληθεί ο βουλευτής από τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Γιάννη Μπούγα και να δώσει εξηγήσεις αρμοδίως, για όσα του καταμαρτυρούνταν. Αμέσως μετά τον καφέ, ακολούθησε μια μίνι σύσκεψη του πρωθυπουργού με στενότερους συνεργάτες του. Εκεί, ο κ. Μητσοτάκης φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, να εξέφρασε τους προβληματισμούς του, λέγοντας ότι “αυτές οι πρακτικές δεν είναι ανεκτές ούτε από τη Ν.Δ. ούτε από εμένα”. Ήταν στην πραγματικότητα η κόκκινη γραμμή του κ. Μητσοτάκη με τους χειρισμούς του βουλευτή του, ο οποίος αγνόησε τον νόμο, αλλά και τις ηθικές του υποχρεώσεις. Κάπως έτσι, άνοιξε η πόρτα της εξόδου. Ο κ. Πάτσης αναζητήθηκε και του ζητήθηκε να δώσει δημοσίως απαντήσεις για όσα λέγονταν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε νωρίτερα από το ραντεβού του με τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Γιάννη Μπούγα, ο οποίος είχε προετοιμάσει συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον βουλευτή. Αυτές δεν απαντήθηκαν όπως έπρεπε, η συνάντηση διήρκεσε λιγότερο από 20 λεπτά, ο κ. Μπούγας ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου και πήρε εν συνεχεία εντολή να καταθέσει στο προεδρείο της Βουλής την αναγγελία διαγραφής του κ. Πάτση. Ένα άλλο εξαιρετικά προβληματικό σκέλος ήταν και η σχέση του κ. Πάτση με τα ΕΛΤΑ μέσω της δικηγορικής εταιρίας DLA Piper, η οποία έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Ταχυδρομείων στις Βρυξέλλες. Ο κ. Πάτσης είναι ο εν Ελλάδι συνεργάτης της DLA Piper, συνεπώς, ασχέτως της εμβέλειας και του status της δικηγορικής εταιρίας, δύσκολα θα μπορούσε να απαντήσει κανείς πώς η DLA πήρε τη δουλειά χωρίς να “ενεργοποιήσει” τον κ. Πάτση. Η προφανής ηθική σύγκρουση ήταν αυτή που κόστισε και τη θέση του CEO των ΕΛΤΑ Γιώργου Κωνσταντόπουλου, στον οποίο κατέστη σαφές ότι επρόκειτο για μείζον ηθικό ζήτημα. Ευρύτερα, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση τηρεί πιο σκληρή γραμμή απέναντι στις εταιρίες διαχείρισης των κόκκινων δανείων, όπως μαρτυρεί η απροθυμία του υπουργείου Οικονομικών να φέρει μια ρύθμιση που εξυπηρετεί τη διενέργεια πλειστηριασμών από τους servicers μετά από μια προβληματική γι’ αυτούς απόφαση του Αρείου Πάγου, η υπόθεση Πάτση είχε και ένα ηθικό σκέλος που το Μέγαρο Μαξίμου ούτε μπορούσε ούτε ήθελε να αγνοήσει. Μοντέλο υποκλοπών Ο τρόπος αντιμετώπισης μιας ακόμα κρίσης, πάντως, δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει τροποποιήσει το manual διαχείρισης κρίσεων με πιο άμεσες και εμπροσθοβαρείς κινήσεις. Κάτι τέτοιο έγινε και στην υπόθεση των υποκλοπών το καλοκαίρι και θεωρείται ότι ελαχιστοποίησε τις πολιτικές συνέπειες για το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κατάφερε συν τω χρόνω να αλλάξει την ατζέντα. Έτσι και σε μια υπόθεση που δεν είναι της εμβέλειας των υποκλοπών, ακολουθήθηκε η ίδια στρατηγική, με το Μέγαρο Μαξίμου να “παίρνει το κεφάλι” του γαλάζιου βουλευτή εν τοις πράγμασι, ενώ σειρά πήρε εν συνεχεία και το ανώτερο στέλεχος των ΕΛΤΑ. Μένει να φανεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να στείλει ένα μήνυμα επί του θέματος και προς τους υπουργούς του και στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει στις 12:00. Κάτι τέτοιο μπορεί να μην γίνει στην on camera τοποθέτησή του, όπου πάντα ο πρωθυπουργός προτάσσει τη μεγάλη εικόνα και την ατζέντα της ημέρας, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες, στην πολιτική συζήτηση με τους υπουργούς. Ενόψει εκλογών, άλλωστε, το υπουργικό έχει πάρει και τον χαρακτήρα του πολιτικού κέντρου για συντονισμό των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Οι αντιδράσεις Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, εμφανίζεται διατεθειμένος να μην αφήσει το θέμα ως έχει και ζητά τη σύγκληση της Επιτροπής Πόθεν Έσχες για να εξετάσει τα πεπραγμένα και τα ασυμβίβαστα του βουλευτή. «Ο κ. Πάτσης συμβολίζει τη λεηλασία του δημόσιου πλούτου από τις γαλάζιες ακρίδες που λεηλατούν το ελληνικό δημόσιο», είπε χθες με τη σειρά του ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση (ΣΚΑΪ). «Είναι θέμα πολιτικής. Ποια είναι η μεγαλύτερη εξαπάτηση από αυτή; Να μιλάμε για προστασία της μεσαίας τάξης και να βγάζουμε στο σφυρί τις περιουσίες των ανθρώπων, ακόμη και την πρώτη κατοικία; Να μοιράζουμε στους Πάτσηδες και στα τρωκτικά τα σπίτια των ανθρώπων;», προσέθεσε ο κ. Τσίπρας. Η αξιωματική αντιπολίτευση, παράλληλα, βάζει στο στόχαστρο και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας ότι είναι ο πολιτικός επόπτης των ΕΛΤΑ που συνήψαν τις παχυλές συμβάσεις εκπροσώπησης με την DLA Piper, την οποία εν Ελλάδι εκπροσωπεί ο Ανδρέας Πάτσης. Ο υπουργός, πάντως, εξηγεί σε συνομιλητές του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον στοχοποιήσει, αν και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Και αυτό γιατί εδώ και αρκετά χρόνια τα ΕΛΤΑ έχουν περάσει στο Υπερταμείο και το υπουργείο έχει μόνο ρυθμιστικές και όχι εποπτικές αρμοδιότητες, κάτι που επικαλείτο και ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς επί δικών του ημερών. «Η στόχευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θεσμικά άτοπη αν δεν ήταν και απολύτως πολιτικά επιτηδευμένη, με σαφή προεκλογική στόχευση», τόνιζαν χθες κύκλοι του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο αποκαλύπτει τι έγινε πριν βγάλουν «σηκωτό» τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ από το συνέδριο του ΚΚΚ Σύλληψη μαθητών για βανδαλισμό σε κατάληψη Γυμνασίου στα Μελίσσια Πύθωνας έφαγε ζωντανή 54χρονη στην Ινδονησία – Δείτε βίντεο

