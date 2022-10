Πέθανε ο πρώην υπουργός Αριστοτέλης Παυλίδης Έφυγε σε ηλικία 79 ετών – Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Πέθανε σήμερα το βράδυ σε ηλικία 79 ετών, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Αριστοτέλης Παυλίδης. Γεννήθηκε στο Πυλί της Κω και σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1966. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο εκεί Πολυτεχνείο. Το 1977 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Δωδεκανήσων με την Νέα Δημοκρατία. Το 1977 και 1979 εξελέγη γραμματέας της Βουλής ενώ το 1982 κοσμήτοράς της. Στις κυβερνήσεις Τζαννετάκη και Μητσοτάκη διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και την περίοδο 1990 – 1992 υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή διορίστηκε υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και τον σχηματισμό της δεύτερης κυβέρνησης που προήλθε από τις βουλευτικές εκλογές του 2007. «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον πρώην βουλευτή Δωδεκανήσων και υπουργό Αριστοτέλη Παυλίδη. Ο Αριστοτέλης Παυλίδης σπούδασε στη φυσικομαθηματική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1966 και στη συνέχεια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Λονδίνο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977, ενώ διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών, υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας, Αριστοτέλη Παυλιδη το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα Ημαθία: Να παραδοθεί ετοιμάζεται ο 28χρονος Ρομά που παρέσυρε και σκότωσε την 15χρονη Πώς σχολίασε το Twitter την πρώτη ομιλία Σούνακ Επίθεση με καυστικό υγρό: Ηχογραφημένες απειλές κατά της ζωής της θα καταθέσει η 38χρονη BEST OF NETWORK 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 16:53 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 22:18 25.10.2022, 15:00

