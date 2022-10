Παναγιωτόπουλος: «Καθήκον μας να αγωνιζόμαστε ώστε η πατρίδα μας να δυναμώνει συνεχώς» Στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Το καθήκον και το χρέος μας και στις σημερινές συνθήκες είναι να αγωνιζόμαστε για να δυναμώνει συνεχώς η πατρίδα μας, είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, με δήλωσή του αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. «Οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές του έθνους σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με τις μεγάλες εθνικές μας εορτές», ανεέφερ ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε: «Σήμερα, λοιπόν, εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, εορτάζουμε με λαμπρότητα την εορτή του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου, καθώς και την επέτειο της απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό, σε μία εποχή που η Ελλάδα μεγάλωνε και δυνάμωνε. Οφείλουμε να κρατήσουμε μέσα μας την παρακαταθήκη αυτών των εποχών και να αγωνιζόμαστε, ώστε η πατρίδα μας και σήμερα, σε εποχές μεγάλης δυσκολίας και πολύ σύνθετων προβλημάτων, ιδίως γεωπολιτικών, να δυναμώνει. Αυτό είναι και το δικό μας καθήκον, αυτό είναι και το χρέος μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στη Μακεδονία». Ειδήσεις σήμερα: Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης Τι υποσχέθηκαν να στείλουν οι Ουκρανοί στον Δένδια για να θυμάται την επίσκεψή του στο Κίεβο Οι τελευταίες ώρες της Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα BEST OF NETWORK 26.10.2022, 12:00 26.10.2022, 11:55 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 09:23 26.10.2022, 09:24 26.10.2022, 10:00

