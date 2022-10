«Πύλη εισόδου του διαβόλου η πορνογραφία» λέει ο Πάπας Φραγκίσκος Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μίλησε σε μελλοντικούς ιερείς για τους κινδύνους από την έκθεση σε άσεμνο υλικό Συμβουλές για να μπορέσουν να επιτελέσουν με σωστό τρόπο την αποστολή τους έδωσε ο Πάπας Φραγκίσκος σε μέλη καθολικών σχολών μαθητείας που συνάντησε την Τετάρτη. Ο Πάπας αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της πορνογραφίας καλώντας τους νεαρούς, μελλοντικούς ιερείς, να ακολουθήσουν έναν ενάρετο δρόμο. «Η χρήση της ψηφιακής πορνογραφίας αφορά πολλούς ανθρώπους, πολλούς λαϊκούς όπως, επίσης, καλόγριες και ιερείς. Δεν θα ζητήσω από όποιον είχε τουλάχιστον μια τέτοια εμπειρία να σηκώσει το χέρι. Αλλά ο καθένας σας ας σκεφτεί αν του συνέβη ή αν ένιωσε τον συγκεκριμένο πειρασμό», είπε ο Φραγκίσκος. «Είναι η πύλη εισόδου του διαβόλου. Και στην περίπτωση αυτή, δεν αναφέρομαι, βέβαια, στην εγκληματική πορνογραφία, με θύματα ανήλικα παιδιά. » Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να προσέχετε. Μια καθαρή καρδιά, η οποία υποδέχεται τον Ιησού κάθε ημέρα, δεν μπορεί να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες οι οποίες -πλέον- είναι στην ημερήσια διάταξη», πρόσθεσε ο ποντίφικας. Ο Φραγκίσκος κάλεσε τους νέους που ετοιμάζονται να γίνουν κληρικοί «να σβήσουν, αν μπορούν, όλα αυτά από το κινητό τους, για να μην έχουν τον πειρασμό πάντα κοντά τους». «Ελπίζω να με καταλάβατε, διότι είναι σημαντικό», κατέληξε ο πάπας. -- Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους Η αλλόκοτη «μπηχτή» του Μάθιου Πέρι για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και επιχειρήσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ BEST OF NETWORK 26.10.2022, 17:00 26.10.2022, 16:52 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 14:38 26.10.2022, 14:40 26.10.2022, 18:02

