Σκέρτσος: Σε τροχιά εφαρμογής το πρόγραμμα προσιτής στέγης «Σπίτι μου»

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο «παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το νομοσχέδιο που υλοποιεί το φιλόδοξο σχέδιο “Σπίτι μου”, δηλαδή τη νέα πολιτική της κυβέρνησης για την απόκτηση προσιτής στέγης από νέους 18 έως 39 ετών», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Όπως προσθέτει «στόχος είναι, αφού τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο να ψηφισθεί έως τα τέλη του 2022 και από τον Ιανουάριο να ξεκινήσει η υλοποίηση των βασικών δράσεων». Σημειώνει ακόμη ότι «πέρα από τις δράσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο -δηλαδή τα φθηνά στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικιών άνω των 15 ετών, την κοινωνική αντιπαροχή δημοσίων οικοπέδων, την επιδότηση ανακαίνισης και φθηνής μίσθωσης κλειστών διαμερισμάτων και την επιδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης και ανακαίνισης παλιών κατοικιών- παρουσιάστηκαν και 3 σημαντικές οριζόντιες νέες ρυθμίσεις που βάζουν τάξη στην αξιοποίηση της έως σήμερα αδρανούς ακίνητης περιουσίας του δημοσίου». Οι νέες αυτές ρυθμίσεις, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, είναι οι ακόλουθες: * Καθιέρωση της Πολεοδομικής χρήσης «Κοινωνική Κατοικία», ώστε να επιτραπεί οριζόντια σε αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κοινωνική κατοικία. * Ανάκληση παραχωρήσεων δημοσίων ακινήτων που δεν έχουν εκπληρώσει τον σκοπό της παραχώρησης εντός 15ετίας από την αρχική παραχώρηση, ώστε να απελευθερωθούν ακίνητα του δημοσίου που σήμερα είναι δεσμευμένα χωρίς προοπτική αξιοποίησης, για να αξιοποιηθούν ως κοινωνική κατοικία. * Ταχεία διαδικασία καθορισμού αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα ακίνητα, όταν εμπλέκεται το Δημόσιο για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης που οφείλεται εκατέρωθεν, ώστε η αποζημίωση να καταβάλλεται τάχιστα και έτσι το Δημόσιο να αποκτά γρήγορα τα ρυμοτομούμενα τμήματα. Ταυτόχρονα, o κ. Σκέρτσος υπενθυμίζει ότι έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16/11/2022, ο οδηγός του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», στο site του ΥΠΕΝ με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και δικαιούχους έως 20.000 νέους και νέες που θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν παλιά τους ακίνητα. «Για πρώτη φορά», επισημαίνει ο Άκης Σκέρτσος, «η Ελληνική Κυβέρνηση αποκτά μια σύγχρονη εργαλειοθήκη για τη στήριξη των νέων στην απόκτηση προσιτής στέγης αλλά και για την οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου με στόχο την κοινωνική πολιτική». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους Η αλλόκοτη «μπηχτή» του Μάθιου Πέρι για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και επιχειρήσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )