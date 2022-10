Στη «γραμμή» της πολιτικής αυτονομίας επιμένει ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση στον Τσίπρα

Αρνητική απάντηση δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην… άσκηση πινγκ πονγκ, στην οποία τον καλεί εμμέσως να συμμετάσχει ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να στρέψει τη συζήτηση στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να βαδίζει στη «γραμμή» της πολιτικής αυτονομίας, προσπερνά κάθε κρούση από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί προοδευτικής διακυβέρνησης και αποφεύγει τον σχολιασμό των εκλογικών διλημμάτων που θέτουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η χθεσινή αναφορά του κ. Τσίπρα άλλαξε κάτι στη «γραμμή» Ανδρουλάκη ο οποίος επιχειρεί από τη ΔΕΘ να εξηγήσει με σαφήνεια στους εν δυνάμει ψηφοφόρους του ότι στόχος του ήταν και παραμένει η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στις προσεχείς εκλογές. «Ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί τώρα να μην απαντά με σαφήνεια τι προτίθεται να κάνει, αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και πάρει την «καυτή πατάτα» στο χέρι, θα πρέπει να απαντήσει για τις συνεργασίες», δήλωσε ο κ. Τσίπρας βάζοντας στο τραπέζι, κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, το σενάριο της συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι θα είναι εκείνος που θα επιδιώξει κυβερνητικές συνεργασίες εάν το κόμμα του έρθει πρώτο στις εκλογές, καθώς αν έρθει δεύτερο «θα έχει θέμα ηθικής νομιμοποίησης». Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων κινείται σε τροχιά πρωτιάς στις προσεχείς εκλογές και στάθηκε στο σενάριο περί προοδευτικής διακυβέρνησης πετώντας εκ νέου το… μπαλάκι στο Νίκο Ανδρουλάκη. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι και με την χθεσινοβραδινή του συνέντευξη ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ «διεκδίκησε τον τίτλο του επάξιου πολιτικού χορηγού του Κυριάκου Μητσοτάκη». Τα ίδια στελέχη υπογραμμίζουν επίσης ότι αν και ο κ. Τσίπρας δηλώνει υπέρμαχος της απλής αναλογικής και της δυνατότητας των συνεργασιών που αυτή εξασφαλίζει, ακυρώνει επί της ουσίας τη «φιλοσοφία» του εκλογικού συστήματος με το να θέτει ως όρο την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνει -λένε – για να διασώσει το προσωπικό του γόητρο. Σε κάθε περίπτωση, ηγεσία και στελέχη του ΠΑΣΟΚ προτιμούν να δώσουν μια σκληρή προεκλογική μάχη, ανεπηρέαστη από τις κρούσεις για ένα παιχνίδι πινγκ- πονγκ στο γήπεδο, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Το «στοίχημά» τους αφορά στην εξασφάλιση ενός ισχυρού διψήφιου ποσοστού που θα επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει να αναλάβει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό με αφετηρία τις επόμενες κάλπες. Δίνουν βάρος στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να «ακυρώσει» τη δυναμική που καταγραφεί όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ για να υποστηρίξει καλύτερα το εκλογικό δίλημμα που θέτει και παραπέμπει στη συγκρότηση αυτοδύναμης κυβέρνησης στο δεύτερο γύρο. Βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού της Χαριλάου Τρικούπη είναι αναμφίβολα η συγκρότηση των ψηφοδελτίων ανά εκλογική περιφέρεια το συντομότερο δυνατό: το χρονοδιάγραμμα θέλει λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές μέσα στο Νοέμβρη και ταυτόχρονα απάντηση στην εκκρεμότητα για την συμπλήρωση του εκλογικού επιτελείου με τους νέους Τομεάρχες του κόμματος. Σήμερα πάντως ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία για τον διπλό εορτασμό της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και του πολιούχου της, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (στις 11.30 το πρωί). Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο: Με διαδικασία-εξπρές στον εισαγγελέα η 38χρονη που έριξε το καυστικό υγρό Φοβούνται να μιλήσουν για το φονικό με το τσεκούρι οι συγχωριανοί του δράστη στη Χαλκιδική Νωρίτερα οι αυξήσεις του 2023 στις συντάξεις – Ποια σενάρια εξετάζονται

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )