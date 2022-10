Τι είπε ο Μητσοτάκης για τον Πάτση στο υπουργικό – «Καρφί» στον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία

Δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει αναφορά στην υπόθεση του πρώην, πλέον, βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση, στο υπουργικό συμβούλιο, που συνεδρίασε σήμερα, με δεδομένο ότι το θέμα κυριάρχησε στην πολιτική ατζέντα, μετά και τη διαγραφή του. Μάλιστα, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, το θέμα άνοιξε προς το τέλος της συνεδρίασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στους υπουργούς, τόνισε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρξει ακαραιία αντίδραση από μέρους της κυβέρνησης και της ΝΔ σε ένα μείζον ηθικό ζήτημα. Ο ίδιος, άλλωστε, εξ αρχής έλεγε σε συνεργάτες του ότι δεν νοείται να περάσουν έτσι θέματα, που έρχονται σε κόντρα με τις αρχές και τις αξίες του, αλλά και της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, φέρεται να υπογράμμισε ότι η αντίδραση της ΝΔ έρχεται σε πλήρη αντίστιξη με την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ σε παρόμοιες υποθέσεις, προσθέτοντας ότι δεν γίνεται η αξιωματική αντιπολίτευση να κουνά και το δάχτυλο για το θέμα, όταν αυτή τη στιγμή δύο κορυφαίοι πρώην υπουργοί αντιμετωπίζουν το ειδικό δικαστήριο, ενώ άλλα στελέχη έχουν με τη σειρά τους «σκιές» στο παρελθόν τους, «φωτογραφίζοντας» τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον Νίκο Παππά, αλλά και τον Παύλο Πολάκη. Η αντίστιξη των πρακτικών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, αναμένεται να είναι και σημείο του πολιτικού λόγου των κυβερνητικών στελεχών, αποκρούοντας τις εγκλήσεις για τα έργα και τις ημέρες του κ. Πάτση, ο οποίος έχει διαγραφεί και από τη «γαλάζια» ΚΟ, αλλά και από το κόμμα. Ειδήσεις σήμερα: Επίθεση με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο: Η 38χρονη έστελνε απειλητικά μηνύματα σε πρώην σύντροφό της Βάρκιζα: Διάρρηξη με λεία «μαμούθ» – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας ενός εκατ. ευρώ Vienna Open: Το τερμάτισε ο Τσιτσιπάς – Έβρισε τον πατέρα του και τον έδιωξε από την εξέδρα

