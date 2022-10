Χριστοδουλάκης: Η Φώφη Γεννηματά είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα «Με το φιλότιμο, την ειλικρίνεια, με το ήθος που έβαλε στην πολιτική, έκανε τη διαφορά», αναφέρει ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Για την Φώφη Γεννηματά, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της, μίλησε ο στενός της συνεργάτης και πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης. «Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, είναι το πόσο απλός άνθρωπος ήταν. Ο τρόπος ο οποίος με προσέγγισε, την πρώτη φορά, πριν ακριβώς μου προτείνει να γίνω γραμματέας, του κόμματος το 2018, ήταν μέσω του messenger στο Facebook. Αυτό ακριβώς δείχνει, αυτή την απλότητα. “Μανώλη καλησπέρα, στείλε μου σε παρακαλώ ένα βιογραφικό σου”, μου είχε στείλει», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης η Φώφη Γεννηματά, «πίστευε πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους. Πάρα πολύ, δηλαδή όχι με την έννοια της βιτρίνας, που πολλοί μπορεί να τους είχαν, ή ως χειροκροτητές. Τους έδινε χώρο πραγματικό. Ευκαιρίες, εμπιστοσύνη, τους άνοιγε ένα δρόμο με αισιοδοξία και το έκανε πράξη, σε δύσκολες εποχές, το έκανε πράξη και αυτό ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Έκανε τη διαφορά». Η πρώτη συμβουλή, όπως λέει που του είχε δώσει όταν είχε αναλάβει τότε γραμματέας του κόμματος, «δεν ήταν ούτε να της φτιάξω προσωπικό μηχανισμό, ούτε να φτιάξουμε κομματικό στρατό, ούτε να κλειστούμε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μου είπε, ένα πράγμα: “Πάρε τη βαλιτσούλα σου στον ώμο και γύρνα σε όλη την Ελλάδα”. Γιατί πίστευε πάρα πολύ στην προσωπική επαφή με τον κόσμο». Αναφερόμενος στις τελευταίες ημέρες της Φώφης Γεννηματά θυμάται: «Την προηγούμενη ημέρα πριν μπει στο νοσοκομείο, ήταν τότε Κυριακή και το θυμάμαι σαν τώρα. Ήμασταν μαζί περιοδεία στη Ρόδο, είχε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ βαρύ, με ομιλία με συναντήσεις, με όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν άφησε σε κανέναν – 24 ώρες πριν μπει στο νοσοκομείο – σε κανένα να καταλάβει ότι κάτι είχε. Ότι έδινε άλλη μια μάχη παράλληλα, μια μάχη επιβίωσης, πολύ πιο σοβαρή από αυτές που θεωρούσαμε εμείς ότι δίναμε παρέα της και στο πλάι της. Γιατί πολύ απλά, δεν ήθελε να τη λυπάται κανείς, να τη συμπονούν, δεν ήθελε να τη βλέπουν με άλλο τρόπο. Αυτό ακριβώς δείχνει τη μεγάλη της δύναμη, που είναι αυτή που κρατήσαμε και εμείς στη συνέχεια». «Με αυτά τα στοιχεία ακριβώς, με το φιλότιμο, την ειλικρίνεια, με το ήθος που έβαλε στην πολιτική και κάνει τη διαφορά, είναι αυτό ακριβώς που διακρίνει τους πολιτικούς που έρχονται και ξεχνιούνται στη λήθη της ιστορίας, από αυτούς που τελικά μένουν χαραγμένοι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων που ήταν ή δεν ήταν ΠΑΣΟΚ, αλλά έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους, πίστευαν σε αυτόν, αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς. Είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα», καταλήγει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ειδήσεις σήμερα:Βίντεο αποκαλύπτει τι έγινε πριν βγάλουν «σηκωτό» τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ από το συνέδριο του ΚΚΚ Ηνωμένο Βασίλειο: Πώς το Παλάτι σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον Χάρι και τον Άντριου με την Άννα και τον Έντουαρντ Καλάθι του νοικοκυριού: Κατατέθηκε η τροπολογία – Θα ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 BEST OF NETWORK 26.10.2022, 11:00 26.10.2022, 11:55 24.10.2022, 12:09 26.10.2022, 09:23 26.10.2022, 09:24 25.10.2022, 20:30

