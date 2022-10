Γεωργιάδης: Η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα ανταγωνίζεται την άλλη για το φθηνότερο «καλάθι» «Εάν το καλάθι κερδίσει τους καταναλωτές, όλοι θα θέλουν να κάνουν το ίδιο και κανείς δεν θα θέλει να μείνει απέξω», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα ανταγωνίζεται την άλλη για το φθηνότερο «καλάθι». Άρα, η κάθε αλυσίδα θα επιλέξει τα προϊόντα και τις τιμές. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τα καλάθια των εταιρειών». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σε τηλεφωνική παρέμβασή του σήμερα, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnwgwjtrfv2x) Ο υπουργός πρόσθεσε: «Εμείς δεν έχουμε βάλει διατίμηση, εμείς βάζουμε έναν καινούριο χώρο ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων. Με το καλάθι αυτό λέμε στον κάθε συμπολίτη μας “αυτά που σου είναι τελείως απαραίτητα, θα τα βρεις σε πολύ προσιτές τιμές”». Επιπλέον ο υπουργός κάλεσε «τον κάθε κλάδο να συμμετάσχει» και πρόσθεσε: «Υπάρχουν κλάδοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και κάποιοι κλάδοι όχι. Εάν το καλάθι κερδίσει τους καταναλωτές, όλοι θα θέλουν να κάνουν το ίδιο και κανείς δεν θα θέλει να μείνει απέξω». Για την διαγραφή του κ. Α. Πάτση Για την διαγραφή του κ. Α. Πάτση και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός δήλωσε: «Την ίδια ημέρα βγήκαν στην δημοσιότητα δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις. Η μία του κ. Πάτση και η άλλη του διπλωματικού συμβούλου του κ. Τσίπρα, του κ. Αϋφαντή, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο κ. Κατρούγκαλος κυνηγούσε εκλιπαρώντας τον κ. Τσαβούσογλου να μην γίνει “θερμό επεισόδιο” μέχρι τις εκλογές του 2019 για να μη χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Τα δύο κόμματα όφειλαν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά που ακούστηκαν. Η Ν.Δ. προχώρησε άμεσα στη διαγραφή Πάτση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά των δύο κομμάτων». Ειδήσεις σήμερα: Γιατί έβγαλαν σηκωτό από το συνέδριο τον Χου Τζιντάο – Τι ετοιμαζόταν να κάνει Η 38χρονη έριξε το οξύ στον 36χρονο ενώ αυτός κοιμόταν, αποκάλυψε ο Κούγιας Θάλεια Παπακώστα: Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και από Έλληνες σκηνοθέτες και από ξένους Best of Network 27.10.2022, 13:00 27.10.2022, 12:51 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 09:11 27.10.2022, 10:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )