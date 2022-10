Ενέργεια – Σκρέκας: Εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία για σταθερότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να εξασφαλιστεί η προμήθεια ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές Τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ενέργειας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Abdulaziz Bin Salman πραγματοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας και χαιρέτησαν τη σύσταση διμερούς ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου, που θα διευκολύνει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες, τον Ιούλιο του 2022. Όπως τονίστηκε, «είναι σημαντική η ενεργοποίηση των ομάδων εργασίας και από τις δύο πλευρές». Οι υπουργοί εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν για τη διασφάλιση της σταθερότητας στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, να συνεχίσουν τη μεταξύ τους στενή επικοινωνία και να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων και προκλήσεων. Υπογράμμισαν, επίσης, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προμήθεια ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές, σημειώνοντας ότι η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους εταίρους και προμηθευτές αργού πετρελαίου της Ελλάδας. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών περιλάμβαναν και το θέμα της συνεργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προώθηση μιας ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα εξάγει καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επιπλέον, συζητήθηκε η σημασία του καθαρού υδρογόνου και οι βέλτιστοι τρόποι μεταφοράς του στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας. Μετά την τηλεδιάσκεψη, ο κ. Σκρέκας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η συνεργασία μας με τη Σαουδική Αραβία στον τομέα της ενέργειας αποτελεί κομβικό σημείο της πολιτικής μας. Η διεύρυνση των επαφών μας και στον τομέα των ΑΠΕ, με την προώθηση μιας νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα προσδώσει νέα ορμή στην αλλαγή του ενεργειακού μας μείγματος. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση και μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο μεταφοράς καθαρής ενέργειας προς την υπόλοιπη Ευρώπη». Ειδήσεις σήμερα: Γιατί έβγαλαν σηκωτό από το συνέδριο τον Χου Τζιντάο – Τι ετοιμαζόταν να κάνει Η 38χρονη έριξε το οξύ στον 36χρονο ενώ αυτός κοιμόταν, αποκάλυψε ο Κούγιας Θάλεια Παπακώστα: Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και από Έλληνες σκηνοθέτες και από ξένους Best of Network 27.10.2022, 13:00 27.10.2022, 16:50 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 16:14 27.10.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )