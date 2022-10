Κυριάκος Μητσοτάκης: Η παροιμία που είπε στα γερμανικά στον Όλαφ Σολτς Κάνουμε πολλά μαζί, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός Στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση, αλλά και στις προκλήσεις της Τουρκίας, αναφέρθηκαν στις κοινές τους δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Μια στιγμή που ξεχώρισε κατά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εκείνη που ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε στα γερμανικά λίγο πριν δώσει τον λόγο στον Όλαφ Σολτς λέγοντας μια παροιμία της Γερμανίας. Ειδικότερα, αρχικά δήλωσε πως «Νιώθω πολύ πιο αισιόδοξος, νομίζω το ίδιο πρέπει να αισθάνονται όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Γερμανοί. Κάνουμε πολλά μαζί, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα με κατανόηση, με σεβασμό, με αλληλεγγύη, με τολμηρές κινήσεις συνεργασίας». Σε αυτό το σημείο πρόσθεσε πως, όπως λέει και μία γερμανική παροιμία «Μοιρασμένη λύπη είναι μισή λύπη, μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά». Μάλιστα, έπειτα είπε τη φράση και στα γερμανικά. Δείτε τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Σολτς Best of Network 27.10.2022, 13:00 27.10.2022, 12:51 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 09:11 27.10.2022, 10:40

