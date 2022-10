Με ειδική αναφορά στην Ελλάδα το Ισραήλ μίλησε για το «ξεπάγωμα» των σχέσεων με την Τουρκία Συνάντηση των υπουργών Άμυνας Τουρκίας-Ισράηλ ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο ψυχρότητας Με ειδική αναφορά στην Ελλάδα, το Ισραήλ μίλησε για τη σημασία της επανεκκίνησης των σχέσεων με την Τουρκία, δίνοντας έμφαση σε αξίες όπως η διατήρηση ενός ανοιχτού διαλόγου. «Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη και θετική προσέγγιση στις σχέσεις μας κρατώντας ανοιχτό τον διάλογο» τόνισε, ειδικότερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, ενώ δεν παρέλειψε να εστιάσει στις καλές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο. Να ξεπαγώσουν τις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας αποφάσισαν οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Μπένι Γκαντζ και Χουλουσί Ακάρ αντίστοιχα, κατά την συνάντησή τους στην Άγκυρα, χωρίς όμως να κρύψουν ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: (İsrail Savunma Bakanı’nın ziyareti) “Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.”https://t.co/CT8NYbNnuc pic.twitter.com/tnFsWdC6K2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Her iki Bakan görüşme sonrası ikili iş birliğinin ve diyaloğun artırılmasına vurgu yapan açıklamalar yaptı.https://t.co/CT8NYbNnuc pic.twitter.com/P48CxFqXYS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022 Ο Γκαντζ μετά το τέλος της συνάντησης και κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ακάρ στους δημοσιογράφους, σημείωσε πως δεν «είναι μυστικό ότι οι δεσμοί μας χρειάστηκε να ξεπεράσουν τις προκλήσεις», προσθέτοντας ότι αυτή η ιστορική επίσκεψη, η πρώτη εδώ και μια δεκαετία, «είναι ένα σαφές μήνυμα για θετική πρόοδο στο μέλλον». Από την πλευρά του ο Ακάρ δήλωσε: «Η βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μας με το Ισραήλ, ειδικά σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η ενέργεια, θα οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα». Οι καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ «θα διευκόλυναν την επίλυση ορισμένων ζητημάτων στα οποία έχουμε διαφωνίες, ειδικά για την Παλαιστίνη», είπε ο Τούρκος υπουργός. Οι διπλωματικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν το 2016 και οι δύο χώρες αντάλλαξαν πρεσβευτές. Όμως δύο χρόνια αργότερα, η Τουρκία ανακάλεσε τους διπλωμάτες της από το Ισραήλ και απέλασε Ισραηλινούς απεσταλμένους όταν οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν Παλαιστινίους που είχαν λάβει μέρος στις διαδηλώσεις της «Πορείας της Επιστροφής» στη Λωρίδα της Γάζας. Νωρίτερα φέτος, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέφθηκε την Άγκυρα στην πρώτη επίσκεψή του στην Τουρκία Ισραηλινού ηγέτη από το 2008. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί έβγαλαν σηκωτό από το συνέδριο τον Χου Τζιντάο – Τι ετοιμαζόταν να κάνει Η 38χρονη έριξε το οξύ στον 36χρονο ενώ αυτός κοιμόταν, αποκάλυψε ο Κούγιας Θάλεια Παπακώστα: Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και από Έλληνες σκηνοθέτες και από ξένους BEST OF NETWORK 27.10.2022, 13:00 27.10.2022, 16:50 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 16:14 27.10.2022, 16:00

