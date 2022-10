Μητσοτάκης: Ενημέρωσε τον Σολτς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τι είπαν στο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Όλαφ Σολτς στην πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα. Οι δύο ηγέτες έκαναν επισκόπηση του εξαιρετικού επιπέδου των διμερών σχέσεων σε μία σειρά από τομείς και τόνισαν τη βούλησή τους για την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γερμανό Καγκελάριο για τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και για τις μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, οι οποίες της έχουν επιτρέψει να συνδυάσει την ανάπτυξη με την πολιτική μείωσης των φόρων, χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μίλησε ακόμη για την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και για την στρατηγική της χώρας μας να συντηρηθεί η σεζόν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συζήτησαν ακόμη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη συντονισμού ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την στήριξή της. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια και για την ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με αφορμή και τις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Σολτς για τις υποδομές που αναπτύσσει η Ελλάδα, οι οποίες τη μετατρέπουν σε κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και σε υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Σολτς για την επιθετική ρητορική και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και της συνεννόησης, στη βάση, όμως, του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ακόμη τον καγκελάριο της Γερμανίας για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του τουρκολιβυκού μνημονίου που υπονομεύει τη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, για τις τρέχουσες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών της περιοχής και μέσω της Διαδικασίας του Βερολίνου, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της οποίας θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 3 Νοεμβρίου. Συζητήθηκε ακόμη η ευρωπαϊκή πρόκληση του Μεταναστευτικού ζητήματος, το οποίο απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών τους, Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλαφ Σολτς στις ερωτήσεις που δέχθηκαν κλήθηκαν να απαντήσουν για ζητήματα όπως οι προκλήσεις της Τουρκίας, η ενεργειακή κρίση, η στάθμευση στην Ελλάδα των γερμανικών τεθωρακισμένων που παραχώρησε το Βερολίνο αλλά και οι επενδύσεις κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη. Ερώτηση προς Σολτς: Η Ευρώπη χαιρέτησε την αποφασιστικότητα με την οποία η Γερμανία καταδίκασε την αμφισβήτηση της ακεραιότητας της Γερμανίας. Ποια η θέση για την ίδια στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα Σολτς: Αποτελεί συμφέρον όλων η καλή γειτονία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει πει ξεκάθαρα τη θέση του επ’ αυτού Ερώτηση προς Σολτς: Θα είχατε πρόβλημα αν τα γερμανικά τεθωρακισμένα σταθμευτούν στα σύνορα με την Τουρκία; Σολτς: Δώσαμε αυτά τα τεθωρακισμένα, ποτέ δεν ρωτάμε τι κάνει η Ελλάδα με αυτά. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και δεν θα απαντήσω εγώ για αυτήν. Δεν υπάρχει περίπτωση κράτη μέλη της Συμμαχίας να αμφισβητούν την κυριαρχία. Για τις γερμανικές επανορθώσεις πιστεύω ότι θα στηρίξουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε Μητσοτάκης: Κρατώ τη στάση του κ. Σολτς. Νομίζω ότι η Γερμανία έχει τοποθετηθεί στο θέμα αυτό με απόλυτη σαφήνεια. Έχω ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πώς αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις αυτές και για το πώς μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση. Για τα γερμανικά τεθωρακισμένα μπορώ να απαντήσω ότι θα κατευθυνθούν στον Έβρο γιατί εκεί κρινουν οι ΕΔ ότι είναι πιο χρήσιμα. Ανοιχτό το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, προσβλέπουμε σε μια επίλυση αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έρχονται και από το παρελθόν. ΤΟ γεγονός ότι δεν έχουμε βρει λύση δεν σκιάζει το επίπεδο των ελληνογερμανικών σχέσεων και την προοπτική τους. Ερώτηση: Ήρθε η ώρα για την εξεύρεση λύσης για το φυσικό αέριο; Περιμένετε συμφωνία στις 24 Νοεμβρίου από τους υπουργούς Ενέργειας; Μητσοτάκης: Κάναμε σημαντική πρόοδο στο ζήτημα του φυσικού αερίου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες όλων των κρατών μελών. Μας ανησυχεί το θέμα της τίμης μας ανησυχεί και η τροφοδοσία. Το ότι κάνουμε τη συζήτηση για μια ρύθμιση έχει συμβάλει στην μείωση των τιμών. Θα ήταν αποτυχία μας να ξαναγυρίσει το θέμα σε εμάς. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλυθεί σε επίπεδο υπουργών Σολτς: Συμφωνώ απόλυτα. Πράγματι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όσον αφορά τους υπουργούς Ενέργειας για να περιορίσουν τις αιχμές αυτές των τιμών. Έαν μπορεί να το αποφύγει κανεις αυτό θα έχουμε λιγότερες διακυμάνσεις. Θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του σπεκουλαρίσματος των τιμών. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Πρότυπο η Ελλάδα με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγροποιημένου αερίου. Η Γερμανία αποφάσισε την κατασκευή τερματικών σταθμών για υγροποιημένο αέριο σε τέσσερα σημεία και θέλουμε να έχουμε με χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης γιατί η Γερμανία είναι υπεύθυνη και για τον ανεφοδιασμό αρκετών χωρών. Αυτό που κάναμε είναι να ενεργοποιήσουμε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που είχαμε. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη με ειδική αναφορά στο λιμάνι του Πειραιά Μητσοτάκης: Είχαμε συζήτηση για τη σχέση που πρέπει να έχει η ΕΕ με την Κίνα γιατί είναι ανταγωνιστής και εταίρος. Κανείς δεν είναι αφελής για τις σχέσεις αυτές. Η ανάγκη να μην είμαστε εξαρτημένοι από έναν προμηθευτή αναδείχθηκε ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για το λιμάνι του Πειραιά η επένδυση έχει ολοκληρωθεί εδώ και 13-14 χρόνια σε μια περίοδο που ελάχιστοι έκαναν επενδύσεις. Η Ελλάδα τιμά τις συμφωνίες που υπεγράφησαν από τους προκατόχους της κυβέρνησής μας. Δεν ανησυχώ για την επένδυση αυτή όμως πρέπει να σας πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα γεωπολιτικό φίλτρο για τις επενδύσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Σολτς: Όταν πρόκειται για τη σχέση μας με την Κίνα θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διαφοροποίηση και να μην υπάρχει μονομερής εξάρτηση, αυτό είναι το δίδαγμα από τις εξελίξεις στη Ρωσία. Οργανώνουμε τις εξαγωγές μας ώστε να μην συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Τι προηγήθηκε Επίσης, στον σύντομο διόλογο που είχαν νωρίτερα μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στον Γερμανό καγκελάριο για τον Εθνικό Κήπο εξηγώντας του ότι κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα σε μια εποχή που υπήρχε ακόμα ισχυρή η γερμανική επιρροή στην Ελλάδα.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )