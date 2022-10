Νέο γκάλοπ: Κερδίζει έδαφος η κυβερνητική στρατηγική υπέρ της αυτοδυναμίας

Διατηρώντας σχεδόν αλώβητο το προβάδισμα που την χωρίζει από την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβερνητική παράταξη βλέπει με ικανοποίηση να κερδίζει έδαφος η στρατηγική της αυτοδυναμίας που έχει χαράξει το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του ΣΚΑΪ το διάστημα 23 με 25 Οκτωβρίου -και άρα δεν μέτρησε την επίπτωση από την «υπόθεση Πάτση»- η διαφορά που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στο 7,5%, ποσοστό που είναι αντίστοιχο με εκείνο που δίνουν όλες οι μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ενώ την ίδια ώρα σε διψήφια επίπεδα καταγράφεται το προβάδισμα που αποσπά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι του βασικού του αντιπάλου, αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, στην αναγωγή επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φθάνει στο 26%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,5%, το ΚΚΕ στο 5,5%, η Ελληνική Λύση στο 4% και το ΜέΡΑ25 κυμαίνεται κάτω από το 3%. Από τους υπόλοιπους σχηματισμούς το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» προσεγγίζει το 2%, η Εθνική Δημιουργία το 1,5%, η Χρυσή Αυγή το 1%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπολογίζεται στο 9,5%. Όλα τα κόμματα της Βουλής πλην ΚΚΕ εμφανίζουν απώλειες στην πρόθεση ψήφου, καθώς διαπιστώνεται μικρή αποσυσπείρωση που αποδίδεται μάλλον στο οριστικό ξεκαθάρισμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας: η ΝΔ χάνει μία μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ μισή, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Μισή μονάδα είναι το κέρδος του ΚΚΕ, ενώ απώλεια μισής μονάδας έχουν τόσο η Ελληνική Λύση, όσο και το ΜεΡΑ25, που μένει στο 2,5% και με την αναγωγή επί των εγκύρων. Την ίδια ώρα, στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 39%, έναντι του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συγκεντρώνει το 28%. Στο ίδιο ποσοστό (28%), είναι η απάντηση «κανένας από τους δύο». Αμετάβλητη είναι και η εικόνα στη λεγόμενη «παράσταση νίκης», καθώς το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα κόψει πρώτη το νήμα της κάλπης η ΝΔ, έναντι του 26% που «ποντάρει» σε πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεχωριστό, ωστόσο, ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκεκριμένη έρευνα της Pulse έγκειται στο εύρημα σύμφωνα με το οποίο τo 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι ποσοστού 35% που επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας περισσότερων κομμάτων. Από τα υπόλοιπα ευρήματα της μέτρησης, άξια επισήμανσης είναι: *Η σημαντική ανησυχία του κόσμου για τα ελληνοτουρκικά και την ένταση που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα η Άγκυρα: το 73% ανησυχεί από μέτρια έως πολύ, ενώ μόλις το 20% δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία. *Η αρνητική αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την ακρίβεια, καθώς ξεπερνούν το 50% οι πολίτες που εκφράζουν δυσαρέσκεια. Ωστόσο, αποδοχή της τάξης του 41% καταγράφεται στα μέτρα στήριξης για το ηλεκτρικό ρεύμα και 37% για το φυσικό αέριο. Οι πολίτες -ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης- δηλώνουν ότι προβληματίζονται κυρίως για τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τρόφιμα, παρότι η ανησυχία για τους λογαριασμούς έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ έχει ανέβει εντυπωσιακά για τα έξοδα του σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, αυξάνεται ο προβληματισμός για τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδήσεις σήμερα: Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: 41χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι δίπλα στον ημιλιπόθυμο πατέρα του Δώδεκα υπουργοί Εξωτερικών, όλες γυναίκες, καταδικάζουν την αιματηρή καταστολή στο Ιράν Love Island: Αποχώρησε ο Χρήστος μετά τις επιλογές Νίκης και Κατερίνας – Δείτε βίντεο

