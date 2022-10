ΝΔ για ΣΥΡΙΖΑ: Το «Go back madame Merkel» του 2014 έγινε «Go back mister Scholz» το 2022 Κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη – Η κριτική τους «έχει αποδέκτη το εσωτερικό ακροατήριο» αναφέρει η ΝΔ «Το «Go back madame Merkel» του 2014 έγινε «Go back mister Scholz» το 2022. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Όλα αυτά βέβαια για το εσωτερικό ακροατήριο. Γιατί στην Ευρώπη καμαρώνουν για τη συμμετοχή τους ως παρατηρητές στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και επιδεικνύουν καλή διαγωγή για να γίνουν ισότιμα μέλη με τον κ. Σολτς και τους ομόλογούς του», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας σε απάντηση της ανακοίνωσης, που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ανέφερε η Κουμουνδούρου «Τα τεθωρακισμένα BMP 1 αποσύρονται από τα νησιά χωρίς αντικατάσταση και ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει πολύ πιο αισιόδοξος», σχολίασε νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς. Όπως ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα ότι είναι “πολύ αισιόδοξος” μετά τη συνάντηση με τον Καγκελάριο Σολτς. Αλήθεια από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία; – Από το γεγονός ότι η Γερμανία δεν δέχεται όχι ευρωομόλογο και κοινό δανεισμό για ένα γενναίο πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης που έρχεται, αλλά ούτε καν πλαφόν στις τιμές ενέργειας; – Από το γεγονός ότι αντί τα τεθωρακισμένα οχήματα Marder να αντικαταστήσουν τα BMP1 που αποσύρονται από τα νησιά, θα τοποθετηθούν στον Έβρο; – Από το γεγονός ότι η Γερμανία περιορίζεται σε γενικόλογες και αυτονόητες δηλώσεις για την τουρκική επιθετικότητα χωρίς καμία όχι καταδίκη αλλά ούτε καν κριτική της γείτονος; – Από την ευθεία σύσταση του Γερμανού Καγκελάριου “να μην γίνονται συγκρίσεις μεταξύ Ουκρανικού και Ανατολικής Μεσογείου”; – Από τη σπουδή της Γερμανίας να πουλήσει υποβρύχια στην Τουρκία; -Από την αφωνία του Γερμανού Καγκελάριου για το προσφυγικό, για ένα δίκαιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ή τουλάχιστον για την εργαλειοποίηση από την Τουρκία; – Από την επιμονή της Γερμανίας να αποκλείει την Ελλάδα από τις διεθνείς διασκέψεις για τη Λιβύη την ώρα που η μία τουρκολιβυκή συμφωνία διαδέχεται την άλλη; – Ή, τέλος, από το γεγονός ότι η μόνη συζήτηση Ελλάδας-Γερμανίας είναι για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας και όχι και για μια πρωτοβουλία ειρήνης και τερματισμού της ρωσικής εισβολής στα πρότυπα της πρότασης Ντράγκι»;Ειδήσεις σήμερα: Κληρονομιά Τράγκα: Η Μαρία Καρρά ερευνάται για 30 εκατ. ευρώ αδήλωτα και 12 αναληθή «πόθεν έσχες» Βιασμός 12χρονης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των τριών προφυλακισμένων Θεσσαλονίκη: Αθλήτρια-πρότυπο η 16χρονη Βεατρίκη που κέρδισε τις εντυπώσεις στην παρέλαση BEST OF NETWORK 27.10.2022, 19:19 27.10.2022, 16:50 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 16:14 27.10.2022, 16:00

