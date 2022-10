Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της συζύγου του υπουργού Δικαιοσύνης είναι δηλωμένες κανονικά στο πόθεν έσχες Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης Στις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη φορά έβαλε στο «στόχαστρό» του τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, απαντούν κύκλοι του υπουργείου. Ζήτημα παραίτησης του υπουργού Δικαιοσύνης έθεσε μιλώντας στο «Κόκκινο» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, κατηγορώντας τον ότι έχει αποκρύψει από το πόθεν έσχες του κοινή εταιρεία που είχε η σύζυγός του με τον ανεξάρτητο βουλευτή, Ανδρέα Πάτση. Όπως επισημαίνουν λοιπόν οι κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, η αξιωματική αντιπολίτευση «επιχειρεί να σερβίρει στους πολίτες ξαναζεσταμένο φαγητό για να προκαλέσει συνειρμούς και να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις». Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν «για μια ακόμα φορά πως η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε το 2016 και είχε αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων. Ουδεμία σχέση είχε με διαχείριση κόκκινων δανείων, όπως παραπλανητικά αναφέρεται σε δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου», τονίζοντας ότι «με την αποχώρηση της εταιρείας της συζύγου του υπουργού από το εν λόγω εταιρικό σχήμα, δεν υφίσταται ουδεμία κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα ήδη από το 2020». «Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της συζύγου του Υπουργού έχουν δηλωθεί κανονικά στις δηλώσεις πόθεν έσχες», καταλήγουν. Ειδήσεις σήμερα: Ηλεκτρικό ρεύμα: Πόσα θα πληρώσετε τον Νοέμβριο – Έως 60% το όφελος από τις επιδοτήσεις, δείτε παραδείγματα Θεσσαλονίκη: Ξεχώρισε στην παρέλαση η μαθήτρια με καταγωγή από την Κένυα – «Είμαι υπερήφανη για την πατρίδα μου» Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο πατέρας του 41χρονου θύματος BEST OF NETWORK 27.10.2022, 13:00 27.10.2022, 12:51 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 09:11 27.10.2022, 10:40

