Τούρκος πρέσβης: Να συμφωνήσουμε να χειριζόμαστε καλύτερα τις διαφορές μας Ο Μπουράκ Οζούγκεργκιν φεύγει από την Αθήνα και παρέθεσε απόψε δεξίωση για την 99η επέτειο από την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας Την ευχή «να μην χρειαζόμασταν φωτιές, σεισμούς ή άλλες καταστροφές για να μας θυμίζουν ότι είμαστε γείτονες», εξέφρασε ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα Μπουράκ Οζούγκεργκιν κατά τη δεξίωση που παρέθεσε σήμερα το μεσημέρι στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας, στην Αθήνα, για την 99η επέτειο από την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση πως οι δύο χώρες μπορούν και πρέπει να καθορίσουν τις διμερείς τους σχέσεις με πιο λογικούς, συνετούς και συμβιβαστικότερους όρους τα επόμενα χρόνια. «Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου. Μου φαίνεται όμως ότι πρέπει να συμφωνήσουμε να χειριζόμαστε καλύτερα τις διαφορές μας. Και πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς στους εαυτούς μας ότι δεν πρέπει κάθε διαφωνία να δημιουργεί εχθρούς» προσέθεσε. Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του για τον εορτασμό, που ξεκίνησε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Τουρκίας, ο Τούρκος πρέσβης επισήμανε ότι αυτή είναι μια επέτειος όχι μόνο του τουρκικού κράτους, αλλά της «ευρείας μεταμόρφωσης του ίδιου του τουρκικού έθνους». «Λένε ότι αν οι σκιές του παρελθόντος ψηλώσουν περισσότερο από τους ίδιους τους ανθρώπους, τότε ο ήλιος πρέπει να δύει σε αυτή τη χώρα» προσέθεσε, αναφερόμενος στις δομικές αλλαγές που έκανε ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ. «Έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο διακυβέρνησης. Πώς θα εκπαιδευόμασταν. Πώς μετρούσαμε τις αποστάσεις, ακόμη και πώς μετρούσαμε τον χρόνο. Αλλάξαμε το αλφάβητό μας. Αποκτήσαμε επώνυμα. Οι γυναίκες θα αποκτούσαν δικαίωμα ψήφου πολύ σύντομα, πολύ νωρίτερα από πολλά άλλα έθνη στην παγκόσμια σκηνή, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτό. Εν ολίγοις, έπρεπε να επανεφεύρουμε τους εαυτούς μας. Έτσι το κάναμε, και εξακολουθούμε να το κάνουμε όταν είναι απαραίτητο. Στην πραγματικότητα, αυτή η ικανότητα, η προθυμία και η επιθυμία να προχωράμε πάντα μπροστά, οι σπόροι των οποίων φυτεύτηκαν πριν από σχεδόν έναν αιώνα, είναι αυτό που μας βοηθάει σήμερα να κάνουμε τη διαφορά σε περιφερειακό και μερικές φορές ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι που στην πραγματικότητα τιμούμε σήμερα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι πρόκειται τόσο για τον εορτασμό των γενεθλίων όσο και για την επέτειο των Τούρκων» είπε ειδικότερα. Απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους σε προσωπικό τόνο, καθώς η φετινή είναι η τελευταία δεξίωση που παραθέτει ως πρεσβευτής της Τουρκίας στη χώρα μας, ο Μπουράκ Οζούγκεργκιν είπε ότι ύστερα από τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα είναι έτοιμος να παραδώσει τη σκυτάλη στον διάδοχό του. Όπως έχει γίνει γνωστό, θα τον διαδεχθεί ο Τσαγατάι Ερτσιγιές. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή των τεσσάρων χρόνων της θητείας του, ανέφερε πως είδε πολλές αναταράξεις στις διμερείς σχέσεις, αλλά επίσης και μερικές καλές στιγμές (elegant moments). «Όπως όλες εκείνες τις φορές που βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον φροντίζοντας και επαναπατρίζοντας τους πολίτες μας που είχαν κολλήσει όχι μόνο στη χώρα του άλλου αλλά ακόμη και σε μακρινές χώρες κατά τις χειρότερες ημέρες της πανδημίας. Ή άμεση πλημμύρα γνήσιας συμπάθειας και οι γρήγορες προσφορές για να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας σε στιγμές έκτακτης ανάγκης» εξήγησε. Καταληκτικά, αναφέρθηκε σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας δεν τρέφει εχθρικά αισθήματα προς τον ελληνικό λαό. «Και από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις, είναι κάπως ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι παρά τις συζητήσεις και τον θόρυβο, οι Τούρκοι δεν βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων που αντιπαθούν οι Έλληνες. Υποθέτω ότι αυτό είναι μια καλή αρχή! Αυτό δείχνει ότι πραγματικά δεν πρέπει να πιστεύετε ό,τι διαβάζετε στις εφημερίδες!» είπε. Μεταξύ άλλων, στη δεξίωση το παρών έδωσαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, επικεφαλής διπλωματικών αποστολών και ακαδημαϊκοί. Ειδήσεις σήμερα: «Καλάθι του νοικοκυριού»: Από ψωμί για τοστ μέχρι τροφές για γάτες – Τα 51 προϊόντα που περιλαμβάνει Επίθεση με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο: Η 38χρονη δελέασε τον 36χρονο στο Ηράκλειο με… ομαδικό σεξ Κατερίνα Στεφανίδη: «Υιοθετήστε ένα αδεσποτάκι» – «Άσε τα γατιά και γίνε μάνα» της έγραψαν στο Twitter BEST OF NETWORK 27.10.2022, 19:19 27.10.2022, 16:50 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 22:40 27.10.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )