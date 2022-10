Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ΣΥΡΙΖΑ: Καθημερινή η λάσπη για να παρεμποδιστεί η ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου Η ανακοίνωση του υπουργείου για τα δημοσιεύματα και τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο θέμα του Ανδρέα Πάτση «Η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής: καθημερινή – πλέον – λάσπη στον ανεμιστήρα με στόχο σκοπίμως να παρεμποδιστεί η ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου προς όφελος των πολιτών, αυτού της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απάντηση-ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης μετά τα δημοσιεύματα που συνδέουν το υπουργείο με τις δράσεις του Ανδρέα Πάτση, προβάλλοντας την ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριου Κάτση, με θέμα «Σχεδόν 200.000 ευρώ σε 7 μήνες έδωσαν τα ΕΛΤΑ σε εταιρεία βουλευτή της ΝΔ». «Για χρόνια, στην Ελλάδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθυστερούσε δραματικά. Παραλάβαμε μία χώρα η οποία μετρούσε συνολικά μόλις 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Ελληνικό Δημόσιο το 2018, αριθμός που το 2022 θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό συντελείται μέσα από τη μεγάλη μεταρρύθμιση του gov.gr» επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου: Με αφορμή σημερινή ανακοίνωση του τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Κάτση που βασίζεται σε ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών και αφορά αναθέσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διευκρινίζονται τα παρακάτω: Η Εφημερίδα των Συντακτών επαναφέρει ένα ζήτημα για το οποίο έχει ήδη δοθεί απάντηση προσφάτως σε ερώτηση συντάκτη της. Όπως έχει ήδη τονιστεί, οι απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 2% του συνολικού προϋπολογισμού έργων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του. Οι εν λόγω αναθέσεις κατά βάση αφορούν είτε πλατφόρμες που συνιστούν υπηρεσίες του gov.gr, οι οποίες προστίθενται καθημερινά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη με στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη, είτε ειδικές ανάγκες της εποχής Covid-19, οι οποίες έπρεπε να υλοποιηθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως η πλατφόρμα εμβολιασμού της χώρας. Ειδικά για την τελευταία, τα σχόλια περιττεύουν. Μιλούν περίτρανα η εμπειρία του κάθε Έλληνα και οι ζωές που σώθηκαν χάρη στην Επιχείρηση «Ελευθερία». Είναι αυτονόητο, επίσης, ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες τηρήθηκε απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ο νόμος 4412/2016, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε. Για χρόνια, στην Ελλάδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθυστερούσε δραματικά. Παραλάβαμε μία χώρα η οποία μετρούσε συνολικά μόλις 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Ελληνικό Δημόσιο το 2018, αριθμός που το 2022 θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο. Αυτό συντελείται μέσα από τη μεγάλη μεταρρύθμιση του gov.gr και από τις 1471 υπηρεσίες και σχετικές πλατφόρμες που αυτό μέχρι στιγμής εμπεριέχει, αρκετές από τις οποίες αποτελούν παραδοτέα έργα των συγκεκριμένων αναθέσεων. Όπως κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει, η ετήσια επίδοση στον αριθμό των ψηφιακών συναλλαγών του 2018 σήμερα πραγματοποιείται σε περίπου τέσσερις ημέρες. Τέλος, επί της πολιτικής ουσίας, η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής: καθημερινή – πλέον – λάσπη στον ανεμιστήρα με στόχο σκοπίμως να παρεμποδιστεί η ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου προς όφελος των πολιτών, αυτού της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Πρόκειται ξεκάθαρα για υπονόμευση που μεθοδεύεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απαξιωθεί προεκλογικά, ένας στόχος μάταιος και καταδικασμένος να αποτύχει. Η εμπειρία της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του κάθε πολίτη αποτελεί βίωμα της ελληνικής κοινωνίας και κατάκτηση όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Απέναντι στις διαρκείς, αυξανόμενες και κατευθυνόμενες προσπάθειες σπίλωσης απαντάμε πρωτίστως με το έργο μας. Υπάρχουν αυτοί που χτίζουν και εκείνοι που γκρεμίζουν. Εμείς ανήκουμε στους πρώτους, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να ανήκει στους δεύτερους. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί έβγαλαν σηκωτό από το συνέδριο τον Χου Τζιντάο – Τι ετοιμαζόταν να κάνει Η 38χρονη έριξε το οξύ στον 36χρονο ενώ αυτός κοιμόταν, αποκάλυψε ο Κούγιας Θάλεια Παπακώστα: Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και από Έλληνες σκηνοθέτες και από ξένους BEST OF NETWORK 27.10.2022, 13:00 27.10.2022, 12:51 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 09:11 27.10.2022, 10:40

