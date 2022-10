Όλαφ Σολτς: Μοναδική η Ακρόπολη, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο τόπο Δημοκρατίας «Δημοκρατία και ελευθερία έκφρασης είναι αξίες για τις οποίες η Ελλάδα και η Γερμανία συνεργάζονται σήμερα» το μήνυμα του καγκελάριου της Γερμανίας Ενθουσιασμένος από την επίσκεψή του στην Ακρόπολη έμεινε ο Όλαφ Σολτς όπως φαίνεται από τα βίντεο και τα μηνύματα που ανήρτησε στο Instagram μετά την ξενάγησή του το πρωί της Πέμπτης (27/10) από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Καγκελάριος της Γερμανίας στα βίντεό του κάνει λόγο για επίσκεψη σε «πολύ καλούς φίλους» ευχαριστώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για το γεγονός ότι τον ξενάγησε «σε αυτό το καταπληκτικό μοναδικό μέρος στη μέση της Αθήνας». «Αυτό το μνημείο δεν μοιάζει με κανένα άλλο για την Δημοκρατία και την ελευθερία έκφρασης» επισημαίνει ο Όλαφ Σολτς για την Ακρόπολη και καταλήγει: «Αυτές (σ.σ. η Δημοκρατία και η ελευθερία έκφρασης) είναι αξίες για τις οποίες η Ελλάδα και η Γερμανία συνεργάζονται σήμερα». Βίντεο από την ξενάγηση που έκανε στον Γερμανό επίσημο ανήρτησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον Όλαφ Σολτς στην Αθήνα για την πρώτη του επίσκεψη ως Καγκελάριος της Γερμανίας. Η επίσκεψη Σολτς στην Ακρόπολη Παρών στην ξενάγηση του καγκελάριου της Γερμανίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης ήταν και ο καθηγητής Μανώλης Κορρές. BEST OF NETWORK 27.10.2022, 09:30 27.10.2022, 08:45 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 09:11 26.10.2022, 16:30

