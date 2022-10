FAZ: Η επίσκεψη του Σολτς στην Αθήνα σε κλίμα στήριξης προς την Ελλάδα για το Αιγαίο «Μια επίσκεψη με δύσκολη ατζέντα», είναι ο τίτλος του γερμανικού δικτύου «RND» για την παρουσία του Γερμανού Καγκελάριου στην Αθήνα Ξεκάθαρα λόγια για τις τουρκικές προκλήσεις αναμένει η ελληνική κυβέρνηση από τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος. «Ο Σολτς προστατεύει την Ελλάδα και υπερασπίζεται την ελληνική κυβέρνηση έναντι των τουρκικών απειλών στη διαμάχη Αθήνας Άγκυρας για τα ελληνικά νησιά στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα. Ο Σοσιαλδημοκράτης Καγκελάριος μεταβαίνει στην Αθήνα με στόχο να βελτιώσει τις γερμανοελληνικές σχέσεις. H FAZ για την επίσκεψη Σολτς στην Αθήνα «Η εδαφική διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας είναι πιθανό να βρεθεί σήμερα στην «ατζέντα» Μητσοτάκη – Σολτς», επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα «FAZ», φρεσκάροντας τη μνήμη των αναγνωστών της γράφοντας ότι, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή της στην ελληνική κυβέρνηση. «Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Aναλένα Μπέρμποκ, έχει ήδη ταχθεί ξεκάθαρα στο πλευρό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια επίσκεψής στην την Αθήνα και την Τουρκία τον περασμένο Ιούλιο», γράφει το σχετικό δημοσίευμα. «Τα ελληνικά νησιά είναι ελληνικό έδαφος και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αμφισβητήσει αυτό», είχε δηλώσει τότε η Πράσινη υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και επικρίθηκε δριμύτατα από τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η διαμάχη Ελλάδας- Τουρκίας αφορά και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει η εφημερίδα «FAZ». Εφημερίδα «Handelsblatt» «Απειλές από την Τουρκία: Ο Σολτς προστατεύει την Ελλάδα», είναι ο τίτλος της γερμανικής εφημερίδας που επισημαίνει ότι ο Καγκελάριος της Γερμανίας υπερασπίζεται την Ελλάδα έναντι των τουρκικών απειλών στη διαμάχη Άθηνας- Άγκυρας για τα ελληνικά νησιά στην ανατολική Μεσόγειο. «Η Αθήνα περιμένει ξεκάθαρες δηλώσεις από τον Σολτς», προσθέτει το επίμαχο δημοσίευμα επισημαίνοντας ότι, στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο πολιτικοί άνδρες είναι η ενέργεια και τα εξοπλιστικά. Η γερμανική οικονομική εφημερίδα υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αναμένει μία ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Γερμανό Καγκελάριο: «Τη γερμανική βιομηχανία όπλων αναμένουν παραγγελίες δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην πρόσφατη ελληνική ιστορία για να αναχαιτίσει τη γειτονική Τουρκία. Οι δύο χώρες έχουν συνοριακές διαφορές εδώ και δεκαετίες, οι οποίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής, η Γαλλία και ειδικότερα οι ΗΠΑ έπαιζαν ρόλο με μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και φρεγάτες. Τώρα είναι η σειρά των Γερμανών κατασκευαστών όπλων. Η Αθήνα ελπίζει σε ξεκάθαρες δηλώσεις του καγκελαρίου για το θέμα της Τουρκίας». Το επίμαχο δημοσίευμα εξηγεί πως «Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογραμμίζει εδώ και μήνες τις διεκδικήσεις του για τα ενησιά του Αιγαίου με απροκάλυπτες πολεμικές απειλές. Κύκλοι της ελληνικής κυβέρνησης επικρίνουν το γεγονός ότι, την εποχή της Μέρκελ η γερμανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία καθοριζόταν κυρίως πό τις προσπάθειες να μην ενοχληθεί ο Ερντογάν. Τώρα η Αθήνα ελπίζει ότι θα δοθεί ένας νέος τόνος Γίνεται λόγος για μία «νέα αρχή» στις διμερείς σχέσεις. Δίκτυο «RND» «Μια επίσκεψη με δύσκολη ατζέντα», είναι ο τίτλος του γερμανικού δικτύου «RND» σχολιάζοντας τη σημερινή επίσκεψη Όλαφ Σολτς στην Ελλάδα και προσθέτει: «Η προκάτοχός του, Άνγκελα Μέρκελ, ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Αθήνα. Ο Σολτς μεταβαίνει την Αθήνα με στόχο να βελτιώσει τις γερμανοελληνικές σχέσεις. Η Αθήνα αναμένει βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους γείτονές της. « Οι γερμανοελληνικές σχέσεις είναι τεταμένες, κυρίως λόγω της πολιτικής της Γερμανίας για την Τουρκία υπό την ηγεσία της Μέρκελ. Στη διαμάχη για το Αιγαίο με την Άγκυρα, η Ελλάδα αναμένει περισσότερη υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Σολτς συναντά τον Μητσοτάκη παραμονή της ελληνικής εθνικής εορτής, της 28ης Οκτωβρίου, μία ευαίσθητη ημερομηνία, για την Ελλάδα. Τώρα τα γερμανικά τανκς θα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη φορά όμως δεν πρόκειται για εισβολή. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Παρασκευής θα παρουσιαστούν τα πρώτα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου Marder Η Ελλάδα λαμβάνει τώρα 40 Marders από τη Γερμανία και παραδίδει τον ίδιο αριθμό σοβιετικών αρμάτων μάχης BMP-1 από τα δικά της αποθέματα στην Ουκρανία. Η ανταλλαγή είναι ένας ευπρόσδεκτος εκσυγχρονισμός για τον ελληνικό στρατό. Τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού πρόκειται να τοποθετηθούν στον Έβρο, στα σύνορα με την Τουρκία». BEST OF NETWORK 27.10.2022, 11:53 27.10.2022, 12:51 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 09:11 27.10.2022, 10:40

