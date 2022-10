Εγρήγορση λόγω του τριημέρου στον Έβρο – Στην Αλεξανδρούπολη ο Θεοδωρικάκος Η χρονική συγκυρία επιτάσσει την επαγρύπνηση στα ελληνοτουρκικά σύνορα Γεωργία Σαδανά 28.10.2022, 08:34 Με τεταμένη την προσοχή στη γείτονα θα κυλήσει το εορταστικό τριήμερο στον νομό Έβρου, όπου τα αντανακλαστικά αποτροπής κάθε άλλο παρά αναμένεται να χαλαρώσουν, λόγω της σημερινής αργίας. Στον αντίποδα, η εργαλειοποίηση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών το τριήμερο της Αποκριάς το 2020 αποτελεί ένα προηγούμενο, το οποίο εγγράφηκε στην συλλογική μνήμη και την τακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που παραμένουν σε συνθήκες εγρήγορσης στις εθνικές επετείους, αλλά και τις επιμέρους ανάπαυλες, όπως αυτή των επόμενων ημερών. Η χρονική συγκυρία, άλλωστε, επιτάσσει την επαγρύπνηση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς τόσο η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου, Όλαφ Σολτς στην Αθήνα, ο οποίος τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, πως «δεν υπάρχει περίπτωση μέλη της Συμμαχίας να αμφισβητούν ευθέως κυριαρχίες άλλων μελών», όσο και η σφοδρή αντίδραση των τουρκικών ΜΜΕ για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με το Γερμανό Καγκελάριο εντείνουν την στάση αφύπνισης στη μεθοριακή γραμμή, από ελληνικής πλευράς. Ενδεικτικά της βαθιάς ενόχλησης της Άγκυρας από την παρουσία του Γερμανού Καγκελάριου, Όλαφ Σολτς στην Αθήνα αποτελούν τα χθεσινά σχόλια που δημοσιεύτηκαν με το πέρας της επίσκεψής του στις μεγαλύτερες εφημερίδες της γειτονικής χώρας, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά», ενώ ειδική αναφορά υπήρξε και στη διάθεση των γερμανικών Τεθωρακισμένων Marder (που προμηθεύονται τα ελληνικά επιτελεία κατόπιν της συμφωνίας Μητσοτάκη – Σόλτς για τη βοήθεια προς την Ουκρανία) στους σχηματισμούς του Δ’ Σώματος Στρατού, δηλαδή κυρίως στον Έβρο, με τη Milliyet να σημειώνει πως «γερμανικά άρματα μάχης πάνε στα σύνορα με την Τουρκία». «Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως τα γερμανικά τεθωρακισμένα θα μεταφερθούν στα σύνορα με την Τουρκία καθώς όπως δήλωσε εκεί είναι απαραίτητα», καταλήγει η τουρκική εφημερίδα. Στέλνοντας σαφή -προειδοποιητικά- μηνύματα προς τη γειτονική χώρα, «θα υπερασπιστώ την ασφάλεια της χώρας μου με κάθε μέσο» ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο γαλλικό περιοδικό Le Point, ενώ την κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπήσει σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, όταν στην αρμοδιότητά του υπάγονται όλα τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της ευρύτερης περιοχής. Με δεδομένο ότι η Τουρκία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να ανακάμψει σε μια επιθετική στάση στο μεταναστευτικό, με τελευταίο «κρούσμα» την προώθηση 92 γυμνών και δαρμένων μεταναστών στην ελληνική πλευρά, στις Φέρες Έβρου, η παρουσία του κ. Θεοδωρικάκου ως εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης εκλαμβάνεται ως συμβολική σε πολλά επίπεδα από τους κατοίκους της περιοχής, λίγες ημέρες μετά και την κατάθεση σχετικής τροπολογίας για την επίσπευση της επέκτασης του φράχτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Άνθιμου, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο πεσόντων και ακολούθως θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση. Σημειωτέον ότι σε παρέμβασή του στα κοινωνικά δίκτυα στα μέσα της εβδομάδας ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοιλοϋ αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές, σχολιάζοντας πως «όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, όλος ο κόσμος είδαν την τουρκική στάση στην περίπτωση των 92 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο: Εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ψέματα, συκοφαντίες & μεσαιωνικές συμπεριφορές από την τουρκική πλευρά που δεν θα αποδεχθούμε!». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Παρέλαση με λιακάδα, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας Κυριάκος Μητσοτάκης-Όλαφ Σολτς: Τι αποφάσισαν για ελληνοτουρκικά, επενδύσεις, προσφυγικό 28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τις μαθητικές παρελάσεις – Αλλαγές σε Μετρό, Τραμ Γεωργία Σαδανά 28.10.2022, 08:34 BEST OF NETWORK 27.10.2022, 19:19 27.10.2022, 16:50 26.10.2022, 10:44 27.10.2022, 11:00 27.10.2022, 22:40 27.10.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )