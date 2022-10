Κυριάκος Μητσοτάκης-Όλαφ Σολτς: Τι αποφάσισαν για ελληνοτουρκικά, επενδύσεις, προσφυγικό

Μπορεί ο Όλαφ Σολτς να μην είναι ο πιο επικοινωνιακός καγκελάριος που έχει περάσει από το τιμόνι της Γερμανίας, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο λόγος του δεν μετράει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Και μπορεί η Άνγκελα Μέρκελ να «σημάδεψε» τη γερμανική πολιτική, ούσα στο αξίωμα για 16 χρόνια, τώρα, όμως, είναι η σειρά του κ. Σολτς. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αυτό που κρατούν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου είναι η καθαρή τοποθέτηση ότι δεν μπορεί ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να αμφισβητεί την εδαφική κυριαρχία ενός άλλου. «Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αμφισβητούν ο ένας την κυριαρχία του άλλου και όλα τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται με διάλογο και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε ο κ. Σολτς, απαντώντας έτσι με σαφή τρόπο στην επιθετική ρητορική της Άγκυρας και στα σενάρια για κυριαρχία των νησιών. Αρμόδια πηγή θυμόταν, άλλωστε, σε συζήτηση με το thetimes|-.gr στο περιθώριο της συνάντησης, ότι οι κ. Μητσοτάκης και Σολτς είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στο τέλος Μαΐου στις Βρυξέλλες και τότε ο κ. Μητσοτάκης του είχε δείξει χάρτες που αποτύπωναν τις τουρκικές επεκτατικές βλέψεις. Μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, ο κ. Σολτς έδωσε εντολή στον εκπρόσωπό του, ο οποίος έκανε μια καθαρή δήλωση ότι δεν νοείται αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Ως προς την Τουρκία, ανώτερη κυβερνητική πηγή διαβεβαιώνει ότι το πνεύμα των δηλώσεων απηχούσε και το πνεύμα της κατ’ ιδίαν συνάντησης των δύο ηγετών για πάνω από μια ώρα στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τις ελληνικές θέσεις, τις οποίες ο καγκελάριος άκουσε προσεκτικά. Είχε σπεύσει, άλλωστε, με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» πριν την επίσημη συνάντηση να δώσει τον τόνο της παρουσίας του ως προς τα ελληνοτουρκικά, χωρίς περιστροφές. Και μπορεί ο κ. Σολτς μπροστά στις κάμερες να τα είπε κάπως πιο…στρογγυλά σε σχέση με τη γραπτή του συνέντευξη, το σημαντικό, όμως, είναι ότι η θέση του καταγράφηκε. Υπάρχει, δε, και το προηγούμενο της υπουργού Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, η οποία το καλοκαίρι είχε έρθει στην Αθήνα και αμέσως μετά, στην Άγκυρα, κόντεψε να…σφαχτεί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος την εγκάλεσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αναμασά τα ελληνικά επιχειρήματα. Και μπορεί το Βερολίνο να μην αλλάζει έτσι εύκολα τις πάγιες πολιτικές του θέσεις απέναντι στην Τουρκία, με την οποία διατηρεί πλειάδα οικονομικών, εμπορικών και πληθυσμιακών σχέσεων, ο τόνος, όμως, απέναντι στην Άγκυρα αλλάζει και αυτό είναι σαφές. Ως θρυαλλίδα γι’ αυτό έχουν επενεργήσει, βεβαίως, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά, όπως το θέτει αρμόδια ελληνική πηγή, και η αναβάθμιση της εξοπλιστικής και αμυντικής ικανότητας της χώρας μας, η οποία δεν πορεύεται…παρακαλώντας στο διεθνές στερέωμα. Συζήτηση για τη Λιβύη Κατά τη διάρκεια του γεύματος που έγινε, αμέσως μετά τις δηλώσεις, παράλληλα, συζητήθηκαν το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Λιβύη. Και μπορεί στο μεταναστευτικό να υπάρχουν ακόμα θέματα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας για τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών που μπήκαν στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας, ο Γερμανός καγκελάριος, όμως, άκουσε με προσοχή τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Κατά τις πληροφορίες του prorothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε αναλυτικά και σε σκληρό τόνο για τις πρόσφατες τουρκολιβυκές συμφωνίες, κάνοντας λόγο για έγγραφα άνευ αξίας, ξεκαθάρισε, όμως, ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια πιο σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση και στην ίδια τη Λιβύη, αν και είναι ασαφές ποια είναι η νομιμοποίηση του καθεστώτος της Τρίπολης. Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, επανέλαβε το αίτημα της Ελλάδας να συμπεριληφθεί στη Διαδικασία για τη Λιβύη που «τρέχει» το Βερολίνο. Κατά πληροφορίες, πάντως, ο κ. Σολτς δεν ανέλαβε κάποια δέσμευση για διαμεσολαβητική προσπάθεια επί του θέματος, παρά τις σχετικές γερμανικές διαρροές. Ενόχληση στα τουρκικά ΜΜΕ Η επίσκεψη Σολτς και όσα ειπώθηκαν, βεβαίως, δεν άρεσαν στα τουρκικά ΜΜΕ. «Σκανδαλώδεις δηλώσεις από τον Μητσοτάκη για την Τουρκία. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ισχυρίστηκε πως ο Ερντογάν δηλητηριάζει τον λαό του με ψέματα και πως τα νησιά δεν αποτελούν απειλή για την Τουρκία», έγραψε η Hurriyet. Στον ίδιο τόνο, η φιλοκυβερνητική «Sabah» ανέφερε: «Η Ελλάδα επέστρεψε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Κατηγόρησε την Τουρκία στη Γερμανία. Ο Γερμανός καγκελάριος τους υποστήριξε.» Από τη μεριά της, η «Milliyet» ενοχλήθηκε με την προοπτική μεταφοράς των τεθωρακισμένων Marder στον Έβρο, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά. Τα γερμανικά άρματα μάχης πάνε στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως τα γερμανικά τεθωρακισμένα θα μεταφερθούν στα σύνορα με την Τουρκία, καθώς, όπως δήλωσε, εκεί είναι απαραίτητα» Ειδήσεις σήμερα: Love Island: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τους τα… χάλασε λίγο πριν τον τελικό – Δείτε βίντεο Μπάιντεν: Είναι «πολύ επικίνδυνο» το ότι ο Πούτιν μιλά για τη χρήση πυρηνικών όπλων Επίθεση με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο: Η 38χρονη δελέασε τον 36χρονο στο Ηράκλειο με… ομαδικό σεξ

