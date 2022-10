Μήνυμα Ανδρουλάκη για την 28η Οκτωβρίου: «Το έπος του ΄40 είναι ένα διαχρονικό σύμβολο θυσίας» «Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες», καταλήγει το μήνυμά του «Το έπος του ΄40 είναι ένα διαχρονικό σύμβολο θυσίας για την πατρίδα», τονίζει στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Ν. Ανδρουλάκης. Όπως προσθέτει: «Τη σημερινή εποχή των γεωπολιτικών αναταραχών και της μεγάλης αβεβαιότητας οφείλουμε να εργαστούμε για την ενίσχυση της θέσης της χώρας με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με αίσθημα ενότητας να διαφυλάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα απέναντι σε κάθε είδους αναθεωρητισμό και ιδιαίτερα της προκλητικής τουρκικής ηγεσίας.Κάθε διάλογος πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και όχι στο δίκαιο του ισχυρού. Γι’ αυτό όταν κάποιοι αμφισβητούν τις διεθνείς συνθήκες υπονομεύοντας τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεν χωρούν ίσες αποστάσεις από εταίρους ή την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Ούτε βέβαια νέες συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα. Η θυσία των Ελλήνων στο έπος του ΄40 θα αποτελεί διαχρονικά μια πυξίδα ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας για όλους μας. Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες», καταλήγει το μήνυμα του κ.Ανδρουλάκη. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Παρέλαση με λιακάδα, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας Κυριάκος Μητσοτάκης-Όλαφ Σολτς: Τι αποφάσισαν για ελληνοτουρκικά, επενδύσεις, προσφυγικό 28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τις μαθητικές παρελάσεις – Αλλαγές σε Μετρό, Τραμ BEST OF NETWORK 27.10.2022, 19:19 28.10.2022, 09:19 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 27.10.2022, 17:00

