Μήνυμα Θεοδωρικάκου για την 28η Οκτωβρίου: Οι πατριωτικές αξίες ενώνουν και εμπνέουν τους Έλληνες Η ελληνική σημαία σχηματίζεται ψηφιακά, από πάνω μέχρι κάτω και στους 14 ορόφους του μεγάρου της Κατεχάκη Με μία τεράστια γαλανόλευκη σημαία καλύπτεται από χτες το βράδυ μία ολόκληρη πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε ένδειξη τιμής και πατριωτισμού, στην ιστορική εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και στη μνήμη των ηρώων του 1940. Η ελληνική σημαία σχηματίζεται ψηφιακά, από πάνω μέχρι κάτω και στους 14 ορόφους του μεγάρου της Κατεχάκη και κυματίζει στέλνοντας μήνυμα εθνικής περηφάνειας, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του και βίντεο του, φωταγωγημένου στα γαλανόλευκα, Υπουργείου, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η σημαία μας, ιερό σύμβολο των εθνικών αγώνων για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, μας αγκαλιάζει όλους!»

