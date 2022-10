Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Θυμήθηκε την Αγιά Σοφιά – «Ήταν όνειρο γενεών να την ανοίξουμε ως τζαμί» Οι ακραίες προκλήσεις κατά της Ελλάδας έλειπαν από την ομιλία του Τούρκου προέδρου, όχι όμως και τα… φαραωνικά του σχέδια O Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θυμήθηκε και πάλι την Αγιά Σοφιά σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Άγκυρα που έφερε το όνομα «Αιώνας της Τουρκίας», την οποία διοργάνωσε το κόμμα του, AKP. Εκεί αναφέρθηκε στο σχέδιό του εν όψει την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, στις 29 Οκτωβρίου του 2023. Προς έκπληξη όλων οι ακραίες προκλήσεις κατά της Ελλάδας έλειπαν από την ομιλία του Ερντογάν, ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην Αγιά Σοφιά και τη μετατροπή της σε τζαμί. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι όποιος προσπάθησε να χωρίσει ή να συγκρουστεί με τους ανθρώπους εδώ στο παρελθόν, συνέβαλε σε αυτή τη μεγάλη επανάσταση που έκανε η Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια του πρώτου αιώνα της, είπε: «Μουσουλμάνοι που αποκλείονται λόγω της πίστης τους, Κούρδοι που υφίστανται διακρίσεις λόγω της γλώσσας τους, Αλεβίτες που καταπιέζονται λόγω της ταυτότητάς τους», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε: «Σταθήκαμε δίπλα στους Χριστιανούς και Εβραίους γιους αυτών των εδαφών, που εκτέθηκαν στην αδικία. Με λίγα λόγια, υποστηρίξαμε τον αγώνα και αποζημιώσαμε τις απώλειες όλων όσοι διώχθηκαν από την κηδεμονία σε αυτή τη χώρα». Ακολούθως, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην Αγιά Σοφιά. «Το γεγονός ότι πραγματοποιήσαμε ένα όνειρο πολλών γενεών, ξανανοίγοντας την Αγία Σοφία ως τζαμί, είναι μια μεγάλη πρόκληση ενάντια στην παγκόσμια κηδεμονία». Ειδήσεις σήμερα: Καλλιθέα: Σκότωσε με μπουνιά 76χρονο, επειδή του είπε να μην κολυμπάει εκεί που ψάρευε! Ο Έλον Μασκ θα διευθύνει προσωπικά το Twitter – «Πέταξε έξω» την προηγούμενη διοίκηση ΗΠΑ: Διάρρηξη-μυστήριο στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι – Στο νοσοκομείο ο άντρας της από άγρια επίθεση BEST OF NETWORK 28.10.2022, 12:30 28.10.2022, 16:49 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 28.10.2022, 15:54

