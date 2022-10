Τζορτζ Τσούνης από Θεσσαλονίκη: Χρέος μας να προστατεύουμε την εθνική κυριαρχία «Όταν κρίνονται θέματα δικαιοσύνης και ισότητας οι Έλληνες δινουν το “παρών”» Το «παρών» στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου έδωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, ο οποίος στις δηλώσεις του τόνισε την ανάγκη να προστατευτεί η δημοκρατία και η εθνική κυριαρχία των χωρών. Ξεκινώντας τη δήλωσή του ο κ. Τσούνης είπε στα ελληνικά ότι «είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα στη Θεσσαλονικη» και συνέχισε στα αγγλικά υπενθυμίζοντας πως όταν ήρθε τον Μάιο στη χώρα μας «γιορτάζαμε τη νίκη της Ευρώπης. Μου θύμισαν, όμως, ότι οι Έλληνες δεν γιόρτασαν το τέλος του πολέμου αλλά την είσοδό τους σε αυτή και αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει το ελληνικό πνεύμα και τον χαρακτήρα». «Όταν είναι δύσκολα τα πράγματα, όταν κρίνονται θέματα δικαιοσύνης και ισότητας οι Έλληνες δινουν το “παρών”, το φιλότιμό (σ.σ. τη λέξη την είπε στα ελληνικά) τους υπαγορεύει να πολεμούν όταν η δημοκρατία απειλείται» συνέχισε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Ο Τζορτζ Τσούνης χαρακτήρισε «τιμή» να υπηρετεί «στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία» τονίζοντας ότι «έχουμε μια ειδική αποστολή να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία». «Είτε θα έχουμε δημοκρατία είτε θα έχουμε απολυταρχία. Η εθνική κυριαρχία πρέπει να προστατεύεται σε αντίθεση με ό,τι κάνει ο Πούτιν. Είμαι υπερήφανος που Ελλάδα και ΗΠΑ προστατεύουν τη Δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία» κατέληξε ο κ. Τσούνης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnxi79exg669) Ειδήσεις σήμερα: Με υψηλό πυρετό επί 5 ημέρες το 1,5 ετών παιδάκι που πέθανε στον Βόλο – Ήταν αργά όταν πήγαν στο νοσοκομείο Ομάδα Ζευς – 28η Οκτωβρίου: «Τιμή σε εκείνους που φυλάγουν Θερμοπύλες» – Το μήνυμα του πιλότου Καλάθι του νοικοκυριού: Με ειδικό σήμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ – Δείτε τη λίστα BEST OF NETWORK 28.10.2022, 12:30 28.10.2022, 11:46 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 27.10.2022, 10:40

