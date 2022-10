Το μήνυμα Κουτσούμπα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου «Ο λαός μας μπορεί να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις», γράφει – μεταξύ άλλων – στο μήνυμά του «Σήμερα, όπως και την δεκαετία του ‘40, ο λαός μας μπορεί να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις. Να πει: ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη σφαγή των λαών, να πει ΟΧΙ στην εμπλοκή της Ελλάδας σ’ αυτόν, ΟΧΙ στον φασισμό και τον ρατσισμό, ΟΧΙ στα παζάρια για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Να διεκδικήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια λέγοντας ΟΧΙ στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια», δήλωσε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Παρέλαση με λιακάδα, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας Κυριάκος Μητσοτάκης-Όλαφ Σολτς: Τι αποφάσισαν για ελληνοτουρκικά, επενδύσεις, προσφυγικό 28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τις μαθητικές παρελάσεις – Αλλαγές σε Μετρό, Τραμ BEST OF NETWORK 27.10.2022, 19:19 28.10.2022, 11:46 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 27.10.2022, 10:40

