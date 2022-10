Το μήνυμα Τσίπρα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου: «Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» «Συνεχίζουμε σήμερα τον αγώνα», αναφέρει – μεταξύ άλλων – στο μήνυμά του Μήνυμα για την επέτειο του ΟΧΙ έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σ’ αυτό το λαό. Παιδιά και εγγόνια των απλών ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Και συνεχίζουμε σήμερα τον αγώνα. Στηρίζουμε την ειρήνη, αλλά είμαστε ενωμένοι και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σ’ αυτό το λαό.Παιδιά και εγγόνια των απλών ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία.Και συνεχίζουμε σήμερα τον αγώνα.Στηρίζουμε την ειρήνη, αλλά είμαστε ενωμένοι και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. pic.twitter.com/p8NmLh9KHl— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 28, 2022 «Παλεύουμε για μια πατρίδα ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή με τη δύναμη των αξιών και των ανθρώπων της», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι σε μία εποχή πολέμου, ρευστότητας και απειλών, «στηρίζουμε την ειρήνη, αλλά είμαστε ενωμένοι απέναντι στις τουρκικές απειλές και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκινά το μήνυμά του με τον στίχο του Γιάννη Ρίτσου: «Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι», για να τονίσει ότι «αυτός ο μικρός λαός αντιστάθηκε και νίκησε τη φασιστική βία του Μουσολίνι. Αντιστάθηκε στην εγκληματική ωμότητα του χιτλερικού ναζισμού. Όρθωσε πεινασμένος και ξυπόλητος το ανάστημά του στη βία του φασισμού και του ναζισμού, στο έπος της εθνικής αντίστασης. Και αμέσως μετά με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις». «Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σ’ αυτόν τον λαό. Παιδιά και εγγόνια των απλών ανθρώπων που δεν δίστασαν να δώσουν και τη ζωή τους για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη», επισημαίνει ο κ. Τσίπρας και υπογραμμίζει: «Και συνεχίζουμε σήμερα σε άλλες συνθήκες αυτόν τον αγώνα. Σε μια εποχή πολέμου, ρευστότητας και απειλών. Στηρίζουμε την ειρήνη, αλλά είμαστε ενωμένοι απέναντι στις τουρκικές απειλές και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». «Παλεύουμε για μια πατρίδα ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή με τη δύναμη των αξιών και των ανθρώπων της. Μια Ελλάδα που δίνει στην ελευθερία το νόημά της εξασφαλίζοντας για όλους τους πολίτες της, χωρίς διακρίσεις, ίσες ευκαιρίες στη δουλειά, τη μόρφωση, τα υλικά και πνευματικά αγαθά της ανάπτυξης. Μια Ελλάδα που οι πολίτες της θα αισθάνονται και θα είναι ασφαλείς απέναντι σε εξωτερικές απειλές», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα κράτος, συνεχίζει, «που θα προστατεύει τους πολλούς και δεν θα μεροληπτεί υπέρ των λίγων. Μια δημοκρατία ανοιχτή στην πρόοδο και κλειστή σε καθεστωτικές πρακτικές και κατασταλτικές λογικές. Μια κοινωνία αλληλεγγύης και αντίστασης απέναντι στους νοσταλγούς του ναζισμού, την κακοποίηση του κράτους δικαίου, την υπονόμευση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τον αυταρχισμό όσων συμπεριφέρονται σαν ιδιοκτήτες της χώρας. Μια πατρίδα της Ευρώπης και του κόσμου». Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «η Ιστορία έδειξε ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Είναι μισή χωρίς δημοκρατία και δικαιοσύνη παντού» και «απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, αντίσταση, ενότητα και αγώνα». «Μ’ αυτό τον αγώνα, γι’ αυτά τα ιδανικά, τιμάμε σήμερα την 28η Οκτωβρίου», σημειώνει και προσθέτει: «Δεν ξεχνάμε εκείνους που πολέμησαν κι έδωσαν τη ζωή τους. Και κυρίως δεν ξεχνάμε γιατί πολέμησαν». «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες», καταλήγει, στο μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας. Ειδήσεις σήμερα: 28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε live Διάσημοι Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα στον πόλεμο του ’40 Twitter: Τα σχέδια του Έλον Μασκ – Οι αλλαγές που σκέφτεται και οι κίνδυνοι που υπάρχουν BEST OF NETWORK 27.10.2022, 19:19 28.10.2022, 11:46 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 27.10.2022, 10:40

