«Χρέος να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια πατρίδα πιο ισχυρή» – To μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ιωάννινα Παρών σε εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Καλπάκι και στα Ιωάννινα ο πρωθυπουργός Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται η παρέλαση στα Ιωάννινα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την Ήπειρο και συγκεκριμένα το Καλπάκι και τα Ιωάννινα για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. «Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μία πατρίδα πιο ισχυρή, μία πατρίδα πιο ασφαλή, μία πατρίδα πιο ευημερούσα, μία πατρίδα πιο δίκαιη», υπογράμμισε από τα Ιωάννινα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις. Μετά το τέλος της παρέλασης, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Η πατρίδα μας ηλιόλουστη υποδέχεται σήμερα την εθνική μας εορτή. Η καρδιά του Ελληνισμού κτυπά πάντα λίγο πιο δυνατά εδώ πέρα, στα Γιάννενα, στο Καλπάκι, στην Ήπειρο, γιατί εδώ πριν από 82 χρόνια αμυνθήκαμε απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση και η γενιά αυτή, γενιά του '40, έκανε το χρέος της απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στην Ιστορία. Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, σε αυτά τα παιδιά που παρέλασαν κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με υπερηφάνεια μία πατρίδα πιο ισχυρή, μία πατρίδα πιο ασφαλή, μία πατρίδα πιο ευημερούσα, μία πατρίδα πιο δίκαιη. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό θα το πετύχουμε. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους». Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Μπιζανομάχων. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη εκδήλωση, στο Πνευματικό Κέντρο, για το Έπος του 40 και παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Ελληνοϊταλικός πόλεμος , Κατοχή, Εθνική Αντίσταση», με ομιλήτρια την Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα.

