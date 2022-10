28η Οκτωβρίου – Οικονόμου: Η Ελλάδα είναι αυτή που γέννησε την ελευθερία και συνεχίζει να την υπερασπίζεται «Η παρακαταθήκη των αγωνιστών του 1940 έφτασε και σε εμάς, xρέος μας να τη συντηρήσουμε» επισημαίνει «”Όσα κατακτήσανε αυτοί που κοιμούνται στα χιόνια της Αλβανίας, αυτοί που γυρίζουν χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, και χωρίς μάτια στους δρόμους, εσείς θα έχετε την τιμή και την ευτυχία να τα καρπωθείτε και να τα αξιοποιήσετε”. Αυτά έλεγε στους φοιτητές του, την 27η Οκτωβρίου του 1941, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος στην πραγματικότητα καθιέρωσε την επέτειο του ΟΧΙ ως εθνική. Και τους προέτρεπε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, κοινωνικά και πολιτικά, με το βαρύ αίσθημα της ιστορικής ευθύνης του ελληνισμού», αναφέρει σε μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Και επισημαίνει: «Η παρακαταθήκη των αγωνιστών του 1940, γενιά με τη γενιά, έφτασε και σε εμάς. Χρέος μας είναι να τη συντηρήσουμε και να την περάσουμε στους επόμενους. Η Ελλάδα είναι αυτή που γέννησε την ελευθερία και συνεχίζει να στέκεται ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη στην υπεράσπισή της. Στηριγμένοι σε αυτή την τεράστια κληρονομιά, δεν δικαιούμαστε να φανούμε κατώτεροι των προγόνων μας σε κανένα από τους αγώνες της εποχής μας. Γιατί, όπως συμπλήρωνε ο Κ. Τσάτσος, “αν δεν πραγματοποιήσετε, ύστερα από τόσο αίμα που χάθηκε, μια πολιτειακή και μια διαπολιτειακή τάξη στηριγμένη στις αρχές της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τότε και όλος ο αγώνας του παρόντος κινδυνεύει να χάσει την αξία του”» Ειδήσεις σήμερα: Διάσημοι Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα στον πόλεμο του ’40 Twitter: Τα σχέδια του Έλον Μασκ – Οι αλλαγές που σκέφτεται και οι κίνδυνοι που υπάρχουν Άρτα: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του και έμεινε παράλυτος BEST OF NETWORK 28.10.2022, 11:43 28.10.2022, 11:46 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 27.10.2022, 10:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )