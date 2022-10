28η Οκτωβρίου – Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα θα υπερνικήσει τις προκλήσεις της σημερινής εποχής «Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μία Ελλάδα πιο ισχυρή, που ορθώνει ανάστημα και απαιτεί τον σεβασμό των υπολοίπων» τονίζει ο υπουργός Το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει και θα υπερνικήσει τις σύνθετες προκλήσεις της σημερινής εποχής, εμπνεόμενη και από το Έπος του ’40, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που παρακολούθησε την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αναλυτικά ο κ. Παναγιωτόπουλος προέβη στην παρακάτω δήλωση μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης: «Γιορτάζουμε σήμερα με λαμπρότητα εδώ από τη Θεσσαλονίκη την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, το Έπος του ‘40. Καμαρώσαμε τα τμήματα της πολιτικής, αλλά και βέβαια της στρατιωτικής παρέλασης. Νιώσαμε το ηθικό, το φρόνημα, είδαμε το παράστημα αυτών που συμμετείχαν, νιώσαμε περήφανοι μαζί τους». «Έρχεται στη μνήμη μας αυτό το έπος του ‘40, όταν η Ελλάδα κατενίκησε έναν θεωρητικά υπέρτερο εχθρό, ένα αλαζονικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, που δεν υπολόγισε όμως – και για αυτό συνετρίβη στα βουνά της Πίνδου – ότι η χώρα είχε υψηλό εθνικό φρόνημα που διέτρεχε απ’ άκρη εις άκρην όλη την επικράτεια, όλο το λαό, είχε στιβαρή ηγεσία και είχε και ισχυρές άρτια προετοιμασμένες και έτοιμες να πολεμήσουν και να νικήσουν Ένοπλες Δυνάμεις». «Στη σημερινή εποχή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι περίπλοκες, σύνθετες, ενδεχομένως διαφορετικές απ’ ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αλλεπάλληλες και παράλληλες κρίσεις. Θα τις αντιμετωπίσουμε όμως και θα τις υπερνικήσουμε, εμπνεόμενοι κι από το παράδειγμα των Ηρώων του ‘40, τη θυσία τους, την αίσθηση του καθήκοντος να υπερασπιστούν την εθνική μας κυριαρχία και το πάτριο έδαφος». «Και θα συνεχίσουμε και σήμερα να αγωνιζόμαστε για μία Ελλάδα πιο ισχυρή, για μια Ελλάδα που ορθώνει ανάστημα, για μια Ελλάδα που σέβεται αλλά και απαιτεί τον σεβασμό των υπολοίπων, για μία Ελλάδα που αισθάνεται σίγουρη και ασφαλής, παρά τα προβλήματα και τις προκλήσεις, επειδή διαθέτει μεταξύ άλλων ισχυρές και αποτρεπτικές Ένοπλες Δυνάμεις. Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Ζήτω το Έπος του ‘40, Ζήτω το Έθνος». - Ειδήσεις σήμερα: Ομάδα Ζευς: Η πτήση του F-16 στον ουρανό της Θεσσαλονίκης Με υψηλό πυρετό επί 5 ημέρες το 1,5 ετών παιδάκι που πέθανε στον Βόλο – Ήταν αργά όταν πήγαν στο νοσοκομείο 28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Με τα Rafale και τα τεθωρακισμένα Marder η στρατιωτική παρέλαση BEST OF NETWORK 28.10.2022, 12:30 28.10.2022, 11:46 28.10.2022, 10:18 28.10.2022, 10:20 28.10.2022, 10:21 27.10.2022, 10:40

