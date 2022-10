Συγχαρητήρια ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τον εορτασμό της Ημέρας της Δημοκρατίας

Την Ημέρα της Δημοκρατίας γιορτάζε σήμερα η Τουρκία.

Με ένα tweet το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών συνεχάρη τους Τούρκους πολίτες και την τουρκική κυβέρνηση για την Ημέρα της Δημοκρατίας.

«Συγχαίρουμε τον τουρκικό λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας για την ημέρα της δημοκρατίας» αναφέρεται στο tweet.

We congratulate the people & the Government of #Türkiye on the occasion of their #RepublicDay pic.twitter.com/52WuR9moxn

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 29, 2022