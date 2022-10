ΣΥΡΙΖΑ: Διαγράψαμε μέλος μας που επικοινωνούσε με τη 12χρονη μέσω εφαρμογής «Καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι υπήρξε μέλος του που επικοινωνούσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με τη 12χρονη στον Κολωνό, το οποίο και διέγραψε άμεσα. Όπως αναφέρει, υπήρξε επικοινωνία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου εκεί ενημερώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ταυτοποίηση του προσώπου που συνομιλούσε με το ανήλικο κορίτσι, προχωρώντας άμεσα στη διαγραφή του. «Καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναλυτικά η ανακοίνωση Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης του φρικτού κυκλώματος στον Κολωνό διατύπωσε το αίτημα να έρθουν όλα στο φως μαζί με τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων. Δυστυχώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα γαϊτανάκι «αποκαλύψεων» και επιλεκτικών διαρροών που στέκονται εμπόδιο στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Προκειμένου να σταματήσει εδώ η προσπάθεια αποπροσανατολισμού και δημιουργίας εντυπώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει το εξής: μετά από επίσημη επικοινωνία με το Υ. ΠΡΟ. ΠΟ και την ενημέρωσή μας ότι μέλος του κόμματος ταυτοποιήθηκε να έχει επικοινωνήσει με το θύμα μέσα από ψηφιακή εφαρμογή, προχωρήσαμε στην άμεση διαγραφή του. Καμία ανοχή-καμία συγκάλυψη. Υπενθυμίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να μην υπάρξει καμία προσπάθεια συγκάλυψης για κανένα εμπλεκόμενο πρόσωπο. Οι επιλεκτικές διαρροές, με ευθύνη κυβέρνησης και αστυνομίας, καθώς και οι καθυστερήσεις όμως δεν μπορούν παρά να προκαλούν ανησυχία. Ειδήσεις σήμερα: Χρυσοί κληρονόμοι και τοκογλύφοι – Δάνειζαν, εκβίαζαν και απήγαγαν τα θύματά τους Σεσημασμένος ο 26χρονος που μαχαίρωσε τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου Οι Τούρκοι διέκοψαν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην απονομή Ψωμά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα καράτε BEST OF NETWORK 29.10.2022, 11:37 29.10.2022, 16:47 24.10.2022, 12:20 29.10.2022, 12:06 29.10.2022, 09:30 29.10.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )