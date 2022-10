ΣΥΡΙΖΑ: Ποιο ήταν το μέλος του που διεγράφη για συνομιλίες με την 12χρονη στον Κολωνό Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το πρόσωπο ταυτοποιήθηκε ύστερα από επικοινωνία του τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σπίρτζη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, αλλά κύκλοι του τελευταίου ξεκαθαρίζουν ότι δεν παρείχε καμία ενημέρωση στον ΣΥΡΙΖΑ Τη διαγραφή κομματικού μέλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο φέρεται να είχε επικοινωνία μέσω ψηφιακής εφαρμογής με την 12χρονη στον Κολωνό προχώρησε σήμερα η Κουμουνδούρου, καθώς αναρτήσεις στο διαδίκτυο θορύβησαν την αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να αναζητήσει την άκρη του νήματος. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, γνωστοποιήθηκε προς την Κουμουνδούρου ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο και μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ταυτοποιηθεί από την ΕΛΑΣ ότι συνομίλησε με το άτυχο κορίτσι μέσω ψηφιακής εφαρμογής, παρότι δεν του έχει ασκηθεί κάποιας μορφής δίωξη. Πάντως, κύκλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διαψεύδουν λέγοντας ότι: Ο Υπουργός δεν παρείχε καμία απολύτως ενημέρωση στο ΣΥΡΙΖΑ για στέλεχος του, διότι, πρώτον δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι είναι μέλη ενός κόμματος και δεύτερον όταν ρωτήθηκε από τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα απήντησε ότι η έρευνα διεξάγεται από την αρμόδια ανακρίτρια. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι η έρευνα της Αστυνομίας θα φτάσει μέχρι το τέλος και όλοι οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Με εντολή της Γραμματέα του κόμματος, Ράνιας Σβίγκου συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος διαγράφοντας τον από κομματικό μέλος. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την Αθήνα, ηλικίας περίπου 54-55 ετών, ο οποίος μάλιστα είχε θέσει και υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, εμφανίζοντας κομματικές φιλοδοξίες, αλλά δεν εξελέγη στο ανώτατο κομματικό όργανο. Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, κύκλοι της Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εννοεί το αίτημα «να έρθουν όλα στο φως μαζί με τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων» με την «ίδια ένταση» αναφορικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά με τη διαγραφή του κομματικού μέλους του, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ειδήσεις σήμερα: Χρυσοί κληρονόμοι και τοκογλύφοι – Δάνειζαν, εκβίαζαν και απήγαγαν τα θύματά τους Σεσημασμένος ο 26χρονος που μαχαίρωσε τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου Οι Τούρκοι διέκοψαν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην απονομή Ψωμά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα καράτε BEST OF NETWORK 29.10.2022, 11:37 29.10.2022, 16:47 24.10.2022, 12:20 29.10.2022, 12:06 29.10.2022, 09:30 29.10.2022, 15:30

