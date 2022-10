Πλεύρης: Οι προτάσεις Ανδρουλάκη για την «αναγέννηση του ΕΣΥ» είναι αντιγραφή των μεταρρυθμίσεων Μητσοτάκη Σε άρθρο του ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παραθέτει προτάσεις για την «αναγέννηση του ΕΣΥ» – Οι μεταρρυθμίσεις ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολιάζει ο υπουργός Υγείας Το ΕΣΥ, κατάφερε μέσα στην πανδημία να ανταποκριθεί, ταυτόχρονα όμως αναδείχθηκαν και οι αδυναμίες του, αναφέρει σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Παρόν, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει τις προτάσεις του για ένα νέο ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με αφορμή το άρθρο του για το νέο ΕΣΥ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης στα θέματα υγείας είναι πάντοτε καλοδεχούμενες. Ωστόσο οι λύσεις που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης είναι αντιγραφή των μεταρρυθμίσεων που ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ΠΦΥ ανασυγκροτείται με την εισαγωγή του Προσωπικού γιατρού και ήδη 3.500 γιατροί και 4.500.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον νέο θεσμό. Έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν υλοποιηθεί 1.100.000 ραντεβού. Στο νέο ΕΣΥ ήδη καταρτίζεται ο νέος χάρτης που λαμβάνει υπόψη τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, έχουν διασφαλιστεί 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή νοσοκομείων και κέντρων υγείας και μόνο για το 2022 προκηρύσσονται 6.000 θέσεις μόνιμου προσωπικού ενώ δίνονται κίνητρα για τη νησιωτική Ελλάδα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Υγείας προχωρά τάχιστα και η τηλεϊατρική είναι πλέον πραγματικότητα σε όλα τα νησιά μας. Στην πρόληψη για πρώτη φορά πραγματοποιούνται οργανωμένα προγράμματα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Από το πρόγραμμα Φώφη Γεννήματα ήδη 2.411 γυναίκες διαγνώστηκαν με ευρήματα σε πρώιμο στάδιο και ήδη είναι έτοιμα τα προληπτικά προγράμματα κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στον εμβολιασμό αντιτασσόμαστε απέναντι σε αντιεπιστημονικές θέσεις με δύσκολες αποφάσεις και εκπονούμε προγράμματα ενημέρωσης για την εμβολιαστική κάλυψη, επεκτείνοντας μεταξύ άλλων τον εμβολιασμό κατά του HPV και στα αγόρια. Εάν όλα αυτά στηρίζονταν και στη Βουλή από τον κ. Ανδρουλάκη θα ήταν πιο χρήσιμο από την τυπική αρθρογραφία και την αντιγραφή προτάσεων». Ολόκληρο το άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον αδόκητο χαμό της προέδρου μας Φώφης Γεννηματά, που πάλεψε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια και η πολιτική της διαδρομή χαρακτηρίστηκε από το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο και τους αγώνες της για το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για τον λόγο αυτό, τιμήσαμε την πολιτική παρακαταθήκη της Φώφης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματός μας σε έναν τομέα για τον οποίο είχε ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον, το Ε­θνικό Σύστημα Υ­γείας. Το ΕΣΥ κατάφε­ρε μέσα στην πανδημία όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υ­γειονομικής κρίσης, χάρη στην αυτοθυσία του προσωπικού του και στην ανθεκτικότητα των δομών του, αλλά και να κερδίσει τον σεβασμό πολλών που το περιφρονούσαν. Ταυτόχρονα, όμως, αναδείχθηκαν και οι αδυναμίες του, που οφείλονται κυρίως στην υποχρηματοδότηση και στη φυγή στο εξωτερικό χιλιάδων γιατρών και νοσηλευτών. Η χώρα μας έχει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας μας δεν είναι απεριόριστες. Ενώ όμως είχαμε τη δυνατότητα διάθεσης νέων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να μην την αξιοποιήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η γειτονική Ιταλία κατευθύνει το 10% των πόρων που λαμβάνει για ε­πενδύσεις και εκσυγχρονισμό του Συστήματος Υγείας, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μόνο το 4,8%, εκ των οποίων ένα σημαντικό κομμάτι θα κατευθυνθεί προς την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στόχος των προτάσεών μας είναι η αναγέννηση του ΕΣΥ μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα προστατεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα του και θα το προετοιμάσουν ώστε να απαντά στις προκλήσεις των επόμενων γενεών. Αλλαγές που δεν περιορίζονται στις αναγκαίες ποσοτικές παρεμβάσεις, αλλά επεκτείνονται σε όλους τους τομείς και λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον Τομέα της Υγείας. Συγκεκριμένα, προτείνουμε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δημόσιας υπηρεσίας για την Υγεία, με ισχυρές δομές σε κάθε περιφέρεια, που σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ θα σχεδιάζει και θα αξιολογεί πολιτικές, θα επιτηρεί τους δείκτες υγείας του γενικού πληθυσμού και θα είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Θα πρέπει, επίσης, να σχεδιάσουμε έναν νέο χάρτη υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές. Δεν γίνεται να έχουμε 17 νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας και ούτε ένα στην πολυπληθή πια Ανατολική Αττική. Σημαντικός πυλώνας των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεών μας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία, υπό την ευθύνη ενός οικογενειακού γιατρού και με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας. Θα πρέπει ακόμη να προωθήσουμε τη δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπως είναι τα κέντρα χρόνιων παθήσεων, οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Παράλληλα, δίνουμε έμφα­ση στην πρόληψη με ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων, με εθνικό σχεδιασμό προσυμπτωματικού ελέγχου χωρίς τα αυθαίρετα ηλικιακά όρια που έχει θέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και με γονιδιακό έλεγχο σε περιπτώσεις που υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, όπως στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού. Βέβαια, από μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πρόληψη δεν μπορεί να λείπει η ενημέρωση για τη σωστή διατροφή και την άσκηση, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά παχυσαρκίας και οι σχετιζόμενες με την κακή διατροφή ασθένειες. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι το ΕΣΥ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτό. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες, καταρτίζοντας σύγχρονα οργανογράμματα ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται. Ζητάμε επίσης βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδιαίτερα για τους ειδικευόμενους ιατρούς, και αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών, με αύξησή τους για να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων και να περιοριστεί το brain drain πάνω από 20.000 ιατρών τα τελευταία χρόνια. Πρέπει ακόμη να εξετάσουμε την παροχή κινήτρων για ειδικότητες οι οποίες λείπουν από το Σύστημα αλλά είναι απαραίτητες. Όσον αφορά τα νοσηλευτικά ιδρύματα, θα πρέπει να σταματήσουν να είναι μέσο αποκατάστασης αποτυχημένων πολιτευτών και η επιλογή των διοικητών να γίνεται αξιοκρατικά. Θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρωμένους προϋπολογισμούς και αυτονομία στη λήψη λειτουργικών αποφάσεων. Τέλος, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ένας από τους βασικότερους αποτρεπτικούς λόγους για την παραμονή των νέων ανθρώπων στα νησιά και στην περιφέρεια είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα για να προσελκύσουμε το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό. Σε όλα τα νησιά, θα πρέπει να υπάρχει στα πιο μεγάλα επαρκώς στελεχωμένο νοσοκομείο και στα μικρότερα μονάδα ΠΦΥ σε διασύνδεση με το πλησιέστερο νοσοκομείο, ενώ τα πολύ μικρά θα πρέπει να έχουν ένα περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μπορούμε να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεσυμβουλευτικής και τηλεπαρακολούθησης ασθενών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας θα μπορούσε να συμβάλει ακόμα και στην κάλυψη της ανάγκης συνεχούς υποστήριξης ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα και ατόμων με χρόνιες παθήσεις αλλά και στην εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου υγείας και στην κατάρτιση στοχευμένων προληπτικών προγραμμάτων. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των προτάσεων είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να μπορεί να υπηρετεί τους πολίτες. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των προτάσεων είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να μπορεί να υπηρετεί τους πολίτες. Ένα Δημόσιο Σύστημα Υ­γείας ευέλικτο, αποτελεσματικό και πρωτοπόρο, το οποίο να λειτουργεί ως μηχανισμός μείω­σης των κοινωνικών ανισοτήτων και όχι διαιώνισής τους. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως το οραματίστηκαν ο Γιώργος Γεννηματάς και ο Παρασκευάς Αυγερινός όταν έθεταν τον θεμέλιο λίθο στην πρώτη κυβέρνηση της Αλλαγής, σύγχρονο και λειτουργικό.

