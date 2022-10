Στην Αθήνα απόψε το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας – Συναντήσεις με Δένδια και Σακελλαροπούλου To πρόγραμμα του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στην Αθήνα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη Σήμερα το βράδυ, περί τις 22:45, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Ολλανδό Βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο και την Βασίλισσα Μάξιμα, οι οποίο θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην Ελλάδα από σήμερα έως τις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. To πρόγραμμα του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στην Αθήνα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια θα μεταβούν στις 09:35 στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα λάβει χώρα η επίσημη Τελετή Υποδοχής, καθώς και η Τελετή παρασημοφόρησης του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακολούθως, στις 09:45 θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του κυρίου Παύλου Κοτσώνη με τον Βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο και την Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, στις 10:30, το βασιλικό ζεύγος θα έχει συνάντηση με τους Συνηγόρους του Πολίτη Ελλάδας και Ολλανδίας στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και στις 13:30 θα επισκεφθεί τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στις 15:00 θα συναντηθούν με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στην Τεχνόπολη και θα ακολουθήσει δεξίωση της Ολλανδικής κοινότητας. Το βράδυ στις 20:00 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παραθέσει επίσημο Δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας. Η δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης, περιλαμβάνει στις 09:35 συμμετοχή του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας, μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη βία κατά των γυναικών, στο φουαγιέ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αμέσως μετά στις 11:00 θα παραστούν στον 14ο Διαγωνισμό καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας «The Squeeze» στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 12:25 είναι προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα» και στις 15:00 σε σχολική μονάδα και δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Ανταποδοτική εκδήλωση του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Μέγαρο Μουσικής. Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας θα μεταβούν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την επίσημη επίσκεψή τους στη χώρα μας. Ειδήσεις σήμερα: Το DNA «κάρφωσε» τον Αλβανό βιαστή του Παλαιού Φαλήρου – Δείτε φωτογραφίες Οι Δημοκρατικοί απευθύνονται στον Ομπάμα ελπίζοντας σε ένα «θαύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές «Αυτονόητο ότι θα γινόταν κατολίσθηση, σε λάθος σημείο το ξενοδοχείο» λέει ο Λέκκας για την τραγωδία στην Κρήτη BEST OF NETWORK 30.10.2022, 12:00 30.10.2022, 08:10 24.10.2022, 12:24 30.10.2022, 10:35 30.10.2022, 10:34 29.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )